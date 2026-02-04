程泰斥資7億元 以每股40元公開收購裕國14.65％股權

〔記者林菁樺／台北報導〕程泰(1583)晚間宣布將以每股40元公開收購裕國(8905)，上限為14.65%、共將斥資7億元，盼增加程泰的長期投資獲利。

程泰發言人林延霜說明，董事會今(4日)決議，預計出資7億元，公開收購裕國股票，收購上限為14.65％，而最低收購5972張，約發行股份總計的5％，公開收購條件成就。

若以裕國4日收盤價35.5元計算，溢價約12.7%，公開收購期間為2月6日至3月3日止。

廣告 廣告

林延霜說明，裕國主要營業項目包含冷凍肉品及蔬品銷售、冷凍冷藏倉儲物流服務及房屋住宅興建銷售等三大產業。

程泰認為，裕國以往的營運績效穩健，具備良好的財務結構與發展潛力，獲利能力與現金股利均屬穩定。

程泰基於財務性投資及參與公司經營的考量，以參與裕國公司經營擴大合作，暨認列合理的投資收益，可增加程泰的長期投資獲利，且可提升資產及股東權益報酬率。

程泰前董事長楊德過去就透露，集團持續在建設開發，而裕國不只在冷凍倉儲食品業上發展，同時也跨足建築業，可以有更多合作，增加彼此的競爭力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

買車前必看！2026年這10款車將「迅速跌價」 日系車佔5款

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

輝達台灣總部落腳北士科後！外媒曝AI霸權沒說的關鍵真相

外資賣超前10大這類股最慘 苦吞前2大

