程泰新代策略合作攻AI智慧製造 布局兩岸、東協印度

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（中央社記者鍾榮峰台中10日電）工具機大廠程泰集團與智慧製造解決方案廠商新代科技，今天在台中簽署策略合作備忘錄，雙方將深化工具機、自動化、機器人與智慧製造技術合作，聚焦人工智慧AI、機器人與電動車應用，布局中國大陸及台灣、東協和印度市場。

程泰集團會長楊德華表示，全球製造業快速變化，朝向智慧化、自動化和彈性生產發展，客戶對工具機要求重視整體生產效益與自動化和彈性製造能力，重視解決方案，工具機產業競爭從單一設備性能轉向整體智慧製造整合能力。

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楊德華表示，程泰集團具備CNC車床、車銑複合機、磨床及加工中心機等完整產品線與全球市場通路，這次合作將以自動化與機器人應用為主要方向。

新代集團董事長蔡尤鏗指出，新代集團長期投入工具機控制、自動化、工業機器人及智慧製造技術，透過此次策略合作，雙方將結合產品、技術與市場資源。推動智慧製造解決方案。

蔡尤鏗和楊德華說明，新代與程泰集團雙方已長期合作許久，程泰進一步採用新代國產控制器和協作機器人方案，代表雙方合作更密切，積極布局人工智慧和智慧製造深度融合應用領域，擴大布局中國大陸、台灣、越南等東南亞地區以及印度市場。

在新代馬來西亞新廠布局方面，蔡尤鏗表示，馬來西亞新廠建置按照計畫進行，預估2027年上半年完工，在印度市場部分，新代已經在印度購買廠辦，規劃今年底可進駐。

楊德華表示，透過此次合作，程泰集團積極轉型，未來集團整體業績目標挑戰新台幣200億元。

新代和程泰說明，雙方合作以自動化和機器人應用為主要方向，針對CNC車床、車銑複合機、磨床及加工中心機等設備，評估導入自動上下料、機器人手臂、標準化周邊模組和通用介面配件，協助客戶布局整體解決方案。（編輯：林淑媛）1150610