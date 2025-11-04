程瀟為何被人稱作「奶瀟」？真實原因曝光，網友驚：完全想不到

娛樂中心／綜合報導

程瀟為何被人稱作「奶瀟」，讓網友十分好奇。（圖／翻攝自IG）

中國26歲女星程瀟是韓國女團宇宙少女成員出身，現以solo歌手兼演員身分在大陸活動；近來，頻上綜藝節目的她，不少網友好奇：「程瀟為何被人稱作奶瀟？」這個看似輕鬆可愛的提問，近年在粉絲社群裡屢屢掀起討論熱潮。作為宇宙少女中最受矚目的成員之一，程瀟以甜美外貌和驚人舞蹈實力走紅，但她的暱稱「奶瀟」之所以深入人心，並不只是因為可愛兩字，而是融合了她的形象、性格與成長故事後形成的獨特符號。

廣告 廣告

清純外貌引爆「奶萌風」

程瀟的「奶瀟」稱號，源自她在社群平臺上分享的大量日常照片。照片裡，她多以自然妝感、乾淨穿搭亮相，氣質清新，帶著一種讓粉絲形容為「小奶貓般的軟萌感」。粉絲因此戲稱她「像是需要被呵護的小奶娃」，這句玩笑話一傳十、十傳百，「奶瀟」就成了她的代表名片。

程瀟清純外貌引爆「奶萌風」。（圖／翻攝自IG）

反差魅力在舞台上爆發

程瀟甜美，但絕不只是甜美。在舞台上，她能在一秒之間從溫柔可愛轉換為氣場全開的舞者：力道、線條、舞感兼具的反差，使她被粉絲形容為「外表奶、舞蹈辣」。這種舞台魅力，是「奶瀟」稱號能迅速擴散的重要推力。

程瀟在舞台上，她能在一秒之間從溫柔可愛轉換為氣場全開的舞者。（圖／翻攝自IG）

真性情讓她更「奶」進人心

在綜藝節目上，程瀟的表現更為加分。她率直、不做作，與隊友互動自然，被形容為「會撒嬌、又懂照顧人的小甜心」。這份真誠，讓「奶瀟」不再只是外貌的形容，而是粉絲對她性格的直覺聯想。

程瀟讓「奶瀟」不再只是外貌的形容。（圖／翻攝自IG）

溫柔之下的責任感與擔當

外界對「奶瀟」的印象雖柔軟，但程瀟的內在卻極具力量。她不僅在團內身兼舞蹈擔當，也常被隊友視為心靈支柱。無論是練習行程還是團隊活動，她總是默默做得更多，用行動詮釋她的責任感。

外界對「奶瀟」的印象雖柔軟，但程瀟的內在卻極具力量。（圖／翻攝自IG）

從默默耕耘到全場聚焦的「奶瀟」

一路走來，程瀟並非一帆風順。剛出道時，她以舞蹈技術受到關注，但在競爭激烈的娛樂圈，單靠專業能力並不足以站穩。她努力提升唱功、挑戰戲劇、面對輿論壓力，用作品說話，用實力讓每一次回歸都更亮眼。粉絲熟悉她的辛苦，也因此更心疼、更願意喊她一聲「奶瀟」：那是一種既疼愛又敬佩的叫法。

程瀟用實力讓每一次回歸都更亮眼。（圖／翻攝自IG）

「奶瀟」成了成瀟成長的見證

如今，「奶瀟」已不只是可愛綽號，而是一段從青澀到成熟、從被看見到被喜愛的歷程紀錄。它象徵她的甜美、柔軟，也象徵她的毅力、努力與舞台上的耀眼。對許多粉絲來說，「奶瀟」不是形容詞，而是一種情感連結：一個陪著程瀟一路走來、越叫越有意義的名字。

更多三立新聞網報導

1976年為何被中國稱最詭異的一年？整個中國都感到「不太對勁」

張扣扣案震撼社會！為母報仇是否該被判死刑？網友看法兩極

又一個資源逆天新疆美女！仙俠大製作加持，她有望成為下一個迪麗熱巴？

任何一艘航母上，都要帶足大量女兵，她們在航母上有什麼作用？

