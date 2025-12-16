程雅晨《好運來》率先開喊「殺青了」！演活「小三佩婕」她感性寫下這65字

四季線上/林佩玟報導

女星程雅晨在民視八點檔《好運來》，演活「小三」佩婕一角，劇中愛上表姊夫吳政澔（飾 弘軒），兩人暗地裡偷情多年，被揭發後仍不知悔改，執著要嫁給「渣軒」，還幫他做些非法的事，惹得自己一身腥。正當以為可以名正言順扶成正宮，殊不知吳政澔早已不愛她，甚至轉頭就娶別的女人，被甜言蜜語哄得團團轉的程雅晨終於受到報應，看得觀眾拍手叫好，同時也期待她可以聯手報復渣男。

程雅晨《好運來》執著嫁給渣軒，被哄得團團轉的她發現新娘不是她。

張家瑋《好運來》化身復仇女神，故意接近渣男弘軒嫁給他。

而程雅晨這次飾演小三，雖然角色被觀眾罵到不行，但也看到雅晨不一樣層次的演技。隨著《好運來》劇情即將進入尾聲，新八點檔《豆腐媽媽》緊接著上檔，程雅晨也率先喊「殺青！」，並感謝表示「就這麼突然的棚內殺青了，謝謝劇組人員這一整年的照顧，買了飲料跟雞蛋糕，小小心意、滿滿的感謝，成長了也很多，也被關照很多，雅晨愛你們」，令網友也開始不捨程雅晨所詮釋的「小三佩婕」為愛痴狂的演出。

廣告 廣告

《好運來》程雅晨率先喊「殺青！」/ 翻攝程雅晨IG

《好運來》程雅晨與蘇晏霈、吳政澔花絮照片/ 翻攝程雅晨FB

程雅晨《好運來》飾演藍葦華和米可白的小女兒/ 翻攝程雅晨FB

【看更多】

蘇晏霈、黃文星《好運來》曝播出倒數！米可白公開「殺青計畫」狂列待辦清單

曾子益《豆腐媽媽》再演反派？他悄曝「5字」洩新八點檔劇情

陳仙梅《豆腐媽媽》挑戰壞女人？坦言與藍葦華演夫妻「想到這一事」無法進入角色

【追好劇】《好運來》第254集精彩片段 | 渣軒娶喬安，佩婕憤怒追殺





更多四季線上報導

程雅晨《好運來》演小三角色不討喜！遭網友攻擊「罵她矮」本人無奈回應了

程雅晨《好運來》偷虐「小麻吉」報應來了？童星蕭晴曦「做這一事」她嚇傻大叫

謝京穎《好運來》曬楊家大合照甜喊「殺青快樂」網揪亮點：曾子益要洗白？