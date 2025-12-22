稍微胖沒關係？減重醫警告：BMI超過24，心肌梗塞風險竟飆升70％

很多人以為，只要沒胖到「標準肥胖」就不必擔心；但最新研究警告，台灣人即使看似只是「微胖」，只要BMI超過24，未來罹患心肌梗塞與中風的風險，就已比正常體位者高出約7成。

全球肥胖盛行率屢創新高。世界肥胖聯盟估計，2035年全球肥胖人口將達19億人，約每4人就有1人面臨肥胖問題。

國外最新研究指出，BMI超過24的過重族群，發生心血管重症的風險顯著提升，且亞洲族群承受的風險遠高於歐美族群。

減重醫師表示，亞洲人 BMI 超過 24 就不是稍微過重，而是健康警戒線，建議「壓線者」及早採取行動，別再迷信所謂的「健康胖」。

亞洲人天生「易胖體質」？BMI24是健康分水嶺

為什麼同樣的BMI，亞洲人承受的健康風險更高？

嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光指出，關鍵在於亞洲族群的體脂肪分布與代謝特性不同。即使體重看起來不重，亞洲人卻更容易累積內臟脂肪，並出現胰島素阻抗等代謝異常。

周莒光強調，臨床上仍有不少民眾抱持「健康胖」的迷思，認為微胖無傷大雅。不過，亞洲人在BMI尚未達到傳統肥胖標準時，健康就可能已亮起紅燈。

台灣肥胖醫學會在2025年更新肥胖治療指引，正式建議BMI24以上即應開始進行體重管理。若僅靠飲食與運動效果有限，也可在專業醫療團隊評估下，考慮使用藥物輔助治療。

減重怕變乾扁、掉肌肉？最新研究：正確用藥減掉75％純脂肪

今年全球規模最大的國際肥胖醫學會議「2025美國肥胖週」（Obesity Week 2025）中，一項針對亞洲族群的臨床試驗成為關注焦點。

該研究受試者中約有三分之一來自台灣，平均年齡41歲。研究顯示，以BMI24～27的過重族群為例，在標準化生活管理下，接受以腸道荷爾蒙（GLP-1 類）調節為核心的藥物輔助治療，11個月後平均減重幅度超過16%。

更值得注意的是，數據顯示高達75.3%的體重減輕來自脂肪減少，打破了民眾擔心的「減重等於流失肌肉」迷思。

周莒光指出，只要在醫師指導下正確用藥，是有機會達到「有效減脂、保留肌肉」的健康目標。

避開4大減重地雷，別拿健康開玩笑

隨著減重資訊充斥社群媒體，周莒光提醒民眾應建立正確觀念，避免踩入以下常見地雷：

1. 勿「神化」減重藥：誤以為不調整飲食、運動，單靠服用減重藥物就能減肥成功。

2. 勿服用來源不明藥物：如果未經醫師處方自行購入來路不明的減重藥物，健康風險極高。

3. 別過度擔心肌少症：不必因害怕流失肌肉而拒絕必要的專業醫療。

4. 別只看體重數字：若只追求體重減輕，恐忽略了心血管與肝臟等器官的代謝健康。

「體重管理是高度專業的醫療行為，」周莒光強調，不同藥物在保護心血管、改善脂肪肝的效果各有差異。

唯有在專業醫師評估下，選擇合適的科學策略，才能在體重下降之餘，真正達成代謝改善與長期健康。

