稍稍放心了！豬瘟疫情觀察期時間過一半 陽性案例僅限於梧棲養豬場

記者陳佳鈴／台中報導

目前疫情仍處於「觀察監測期」，至今過了一半時間，確認陽性案例僅限於梧棲養豬場。(圖／翻攝畫面)

台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟疫情後，市府疫調報告多次出現矛盾與延誤，引發社會各界強烈批評。中央非洲豬瘟前進應變所今（30）日於農業部防檢署台中分署召開記者會，剛好時間過了「觀察監測期」的一半，幸運的是，目前確認陽性案例僅限於梧棲養豬場。

杜文珍指出，目前疫情仍處於「觀察監測期」，至今過了一半時間，確認陽性案例僅限於梧棲養豬場。她強調，中央防疫首要任務是「讓疫情鎖在台中、不再外擴」，所有防疫作為均依卓榮泰院長指示持續推進。

她進一步表示，中央昨日已成立「中央疫調團隊」，針對台中市疫調中多處疑點展開再確認作業，進行更精準與細部的交叉比對，最終綜合調查結果將整理成正式疫調報告對外公布。同時，除梧棲案場外，也呼籲全國養豬業者與畜牧場主「非必要請勿進出他場」，以降低交叉感染風險。

