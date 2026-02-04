種大麻剛收成加工就被逮 2男製毒罪判刑

〔記者李立法／屏東報導〕高姓男子夥同盧姓友人種植大麻意圖販售牟利，剛收成進行加工就被警方查獲送辦，屏東地院考量2人種植規模不大，且尚未有大麻成品流入市場，經酌減其刑，依製造第二級毒品罪判處高男5年6個月徒刑、判處盧男3年徒刑，可上訴。

高男從網路上學習種植大麻的技術，並以3萬元代價商請盧姓友人協助栽種及加工，意圖製成可供施用的大麻及大麻膏販售，去年1月間，警方據報在高男里港鄉住處查獲近40株大麻成株、種子及部份加工成品，依製毒罪將高、盧2人送辦。

廣告 廣告

高男辯稱，他因為經濟困難，在網路上看到種大麻很好賺錢，但種植後才知道沒有想像中的那麼好。

屏東地院審理後，認為高、盧2人坦承犯行，且種植規模非鉅，也未有大麻成品流入市場，經酌減其刑後，依共同製造二級毒品罪，分別判處高、盧2人各5年6個月及3年徒刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

驚悚！嘉義縣砂石車連環撞波及早餐店 店面慘遭撞爛

驚險！台南足療店男員工街頭持銼刀行凶 勇警衝出壓制帶回

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

