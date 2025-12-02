種姓不同相戀釀殺機！男友遭女友家人槍擊斃命 她當面嫁遺體要求判全家死刑

印度男子薩克沙姆因跨種姓戀情遭女方家人殺害，女友阿恰爾塗上代表已婚的朱砂嫁給遺體，要求判家人死刑。圖／翻攝自X

印度一名男子薩克沙姆・塔特（Saksham Tatte）與阿恰爾・馬米爾瓦（Aachal Mamilwar）交往了3年，卻因為種姓不同遭到女方家屬槍擊身亡。而阿恰爾並未因此作罷，反而在喪禮前當著塔特的遺體面前，在額頭上塗抹代表已婚的朱砂，要求對自己的家人判處死刑。

根據媒體報導，薩克沙姆與阿恰爾交往了3年，然而女方家人極力反對這段戀情。11月27日下午，女方家人得知薩克沙姆在家附近徘徊時，女子父親加加南・馬米爾瓦（Gajanan Mamilwar），與他的兒子薩希爾（Sahil）、希梅什（Himesh）以及幾名同夥攻擊了他，先是開槍射擊，之後再用大石頭砸碎了他的頭，當場將他殺害。

警方指出，死者與涉案人員皆有犯罪前科，而他們是彼此熟識的朋友，甚至薩克沙姆還時常拜訪他們家。儘管如此，女方家人仍多次警告他不得與女兒見面，但薩克沙姆仍持續來往，這激怒了馬米爾瓦家族，釀成這起命案。

謀殺發生後，阿恰爾在喪禮前趕到薩克沙姆的家，並在他的遺體前，在自己的額頭塗上了朱砂，聲稱自己仍視他為伴侶，指出家人因為薩克沙姆與她屬於不同種姓，把他視為目標，策畫這起謀殺案，要求對自己的父母與兄弟判處死刑。

根據薩克沙姆母親的報案，伊特瓦拉（Itwara）警方已對阿恰爾的父母、兄弟與其他涉案者立案，以謀殺罪及相關暴行罪名偵辦。警方在 12 小時內逮捕了全部 8 名嫌犯，並深入釐清案情。



