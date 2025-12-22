種子手作義賣 挹注北家扶

以種子創意發想各種手作作品的義賣，結合公益音樂演出，共募得六十八萬餘元，全部捐給北台南家扶中心。（北家扶提供）

記者陳佳伶∕新營報導

高公局南區養護工程分局種子概念館志工隊夥伴，為一顆顆不起眼的種子注入創意巧思，製作為美麗吊飾、栽培為具生命力的植栽等作品，在一年一度耶誕義賣活動，結合溫暖人心的公益音樂演出，募得六十八萬餘元，全數捐給北台南家扶中心做為助學金，這項種子手作義賣善舉自一０四年啟動，十一年來累計捐贈北家扶超過五百十八萬元的善款。

「一起來玩種子」是高公局南區養護工程分局種子概念館志工隊夥伴們心中，最快樂的一件事；從一顆顆不起眼的種子出發，大家在創作中玩出巧思，也玩出滿滿的大愛。

廣告 廣告

以種子創意發想製作吊飾和植栽義賣，吸引民眾參與。（北家扶提供）

一年一度深受民眾期待的耶誕義賣活動，二十日和二十一日一連兩天在二高東山服務區登場；活動現場展售各式各樣以種子為主題的植栽、吊飾等手作作品，琳琅滿目、精緻美觀，每件都是獨一無二、充滿溫度的創作，吸引民眾駐足欣賞、選購，這次活動邀請多位在手作領域深具專業與熱忱的老師共同參與種子手作ＤＩＹ教學，引領民眾體驗創作的樂趣，感受手作帶來的溫暖與療癒力量。