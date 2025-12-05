種子生活節 客家飲食串聯環境永續理念

記者劉昕翊／臺北報導

為推廣永續飲食、深化食農教育及環境永續理念，台北市客家文化基金會將於今、明2日，在臺北市客家文化主題公園舉辦「2025種子生活節－原鄉山海派對暨全國種子交換會」，從飲食文化切入，透過策展、市集、論壇及食農體驗，帶領市民探索島嶼風土智慧、保種行動與永續飲食的未來。

臺灣多元族群皆以豆類、雜糧為重要生活飲食要素，例如，客家族群豆腐、豆乾、豆醬、豆豉等豆類飲食技藝，皆展現順應環境、珍惜食材的文化態度。面對氣候變遷與全球糧食安全的挑戰，今年活動以豆類為核心、「豆－從南島祭典到國際餐桌」為主題，呈現其耐旱、易保存、營養豐富且具文化韌性的特質，強調從原鄉到城市、從家庭到國際的環境永續價值。

「2025種子生活節—原鄉山海派對暨全國種子交換會」不僅集結花東原鄉小農、國內外永續倡議者及綠色餐飲團隊，透過跨域串聯展現臺灣食材的多樣性，同步舉辦「全國種子交換會」與保種工作坊，鼓勵民眾以交換、種植的方式，在日常生活中實踐「從家庭開始」的保種與環境永續行動。

另外，活動現場也規劃永續論壇、風土市集、原鄉食農體驗、地酒工作坊、特色料理、桌遊互動等豐富多元活動，從「聽、食、玩」3大面向呈現島嶼風土的完整樣貌，邀請民眾一同為臺灣飲食文化及永續未來播下更多可能。

<2025種子生活節今、明舉辦，將集結花東原鄉小農、國內外永續倡議者等，透過跨域串聯展現臺灣食材的多樣性。（台北市客家文化基金會提供）