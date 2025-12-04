種族歧視？美黑人孕婦痛苦哀求仍被趕出醫院 涉案醫護遭開除

美國兩名黑人孕婦因醫院人員未立即提供所需照護，導致她們和嬰兒的健康陷入危險。一名婦女被要求出院後在印第安納州高速公路旁分娩，另一名則差點在德州醫院急診等候室生產。兩人均倖存，但她們的遭遇因被拍攝成影片並在社群媒體分享而引發關注，許多人質疑黑人女性遭受系統性種族歧視。

（示意圖／unsplash）

《美聯社》3日報導，根據美國疾病管制與預防中心2023年報告，黑人女性在分娩前後的死亡率幾乎是白人女性的3.5倍。該報告顯示，2023年白人、西班牙裔和亞裔女性的孕產婦死亡率下降，但黑人女性的死亡率幾乎沒有變化。這些家庭、衛生組織和民權倡議者正敦促醫療專業人員解決他們所稱延續黑人女性遭遇的系統性種族主義。

38歲的威爾斯（Mercedes Wells）在印第安納州一所醫院接受檢查時，羊水已經破裂。身為三個孩子母親的威爾斯知道嬰兒隨時可能出生，但護理師不相信她即將臨盆。威爾斯告訴《美聯社》，「她仍建議我出院，我懇求『不，我不能出院，請不要讓我出院，因為我快要生這個寶寶了』。」

威爾斯表示，「我開始哀號，因為我非常痛苦，而且我感受到極大的傷害。護理師們沒有表現出任何同情心，一個都沒有。」她的經歷被拍攝成影片，畫面顯示她痛苦哭泣時護理師將她推向出口。該影片事後被廣為流傳。威爾斯感覺嬰兒即將出生，她的丈夫里昂將她抬上車並加速前往另一家醫院。11月16日凌晨，他在萊克郡一條高速公路旁停車並接生了女兒。

（圖／《美聯社》）

威爾斯說她看到的護理師都是白人，所有人都向她保證已將她的擔憂轉達給主治醫師。她表示，「我感到被忽視、被漠視。我正在承受這種痛苦，而她們都在護理站看著我，彷彿讓處於如此痛苦中的人離開是正常的。」該家醫院在聲明中表示，涉及威爾斯事件的護理師和醫師均已被解僱，醫院已強制要求所有產科人員接受文化能力培訓。

在威爾斯事件發生前幾天，瓊斯（Kiara Jones）及其母親在德州醫院也遭遇類似對待。11月10日，瓊斯在梅斯基特的達拉斯地區醫療中心待產時明顯痛苦不堪並尖聲哭喊，她母親分享的影片顯示這一幕。瓊斯的家人表示，醫院人員沒有立即讓她進入產房，而是讓她在檢查區待了超過30分鐘。

（示意圖／unsplash）

瓊斯母親在影片中質問，「你們對所有病人都這樣，還是只對黑人這樣？」瓊斯最終被移至產房後幾分鐘內就分娩了。瓊斯的律師、全國民權律師事務所「Romanucci&Blandin」和「Dunk Law Firm」在致醫院的信中表示，「瓊斯女士在入院、待產和分娩期間的經歷，引發了對達拉斯地區醫療中心政策、實務、人員培訓和文化的深刻且令人不安的擔憂，特別是對有色人種女性的產科照護。」

該醫院表示正在審查此事件，並向《美聯社》聲明「病人的安全、尊嚴和福祉始終是我們的最高優先事項」。德州州眾議員鮑爾斯（Rhetta Bowers）表示，她要求「完整答案和真正的糾正措施」後，醫院僅提供有限資訊。鮑爾斯上週發表聲明稱，「我們看到的憤怒不僅僅是關於一起可怕的事件，它反映了黑人家庭世世代代承受的長期醫療不平等。」

（示意圖／unsplash）

產後照護也是黑人女性面臨挑戰的領域。過度出血、血管阻塞和感染是產後孕產婦死亡的主要原因。倡議者表示，對黑人女性而言，報告產後不適或疼痛時不被相信往往也是生死攸關的問題。威爾斯在分娩一週後因呼吸急促而入住另一家醫院，醫師告訴她，她因在車內分娩導致疼痛加劇。

總部位於美國南部的全國生育正義組織SisterSong發現，無論收入、教育程度或外表如何，黑人女性都表示在醫師診所受到與他人不同的對待。該組織執行董事辛普森（Monica Simpson）說，「我們看到從最富有的人到最普通的黑人女性，不幸的是，她們的故事都一樣。她們不被信任或傾聽。」

全國黑人護理師協會主席菲爾茲（Sheldon D. Fields）博士表示，「我們在全國各地看到的情況不是意外，而是孕產婦照護系統性失敗的症狀。尊重、及時、拯救生命的孕產婦照護是不容妥協的。醫院不僅必須調查這些事件，還必須改變。」

