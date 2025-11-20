「種族歧視」義國披薩店老闆刪道歉文！他還送暖 網怒：覺得自己好善良？

16位台灣遊客吃5披薩遭公審，義大利披薩店老闆道歉。翻攝自pizza dal pazzo IG、Patrizio Pazzini臉書



近日一群台灣觀光客至義大利某間披薩店用餐，沒想到老闆卻因不滿16人只點5份披薩、3杯啤酒，竟以義大利語拍片公審、羞辱，影片曝光後引來大量網友留言批評，老闆則發出道歉影片。不料近日卻有網友發現老闆重新打開IG帳號後，竟悄悄刪掉原本的道歉文，同一時間卻有台灣遊客特地至該間披薩店用餐，還發文表示老闆很感動，「送暖」行徑引發台灣網友不滿。

一名旅遊業者昨日（11/19）在Threads上發文表示，帶客人去「時事店」吃Pizza，老闆一聽到他們來自台灣，瞬間感動到都要哭出來了，除了向他們解釋事發經過，還委屈表示這幾天收到很多恐嚇電話和簡訊，有人說要對他和他的餐廳不利，還有人把他的電話發在求職網，說要找壽司師傅，搞得他每天都有接不完的電話和簡訊。

原PO感嘆，一件事有不同樣貌，站在不同角度看的事態都有所不同，但生活還是要過，老闆和老闆娘仍認真做著披薩，員工也認真工作，店裡坐滿了客人，並在貼文最後寫下「與人玫瑰，手指撚香（Chi semina amore raccoglie felicità）」。

然而貼文發布後卻迅速引爆台灣網友怒火，因為此前才有網友發現披薩店老闆竟悄悄將日前發布的道歉文刪除，甚至還在Google的1星負評下方飆罵「fxxk u」，現在卻有台灣人跑去「送暖」，紛紛留言大酸「你是不是覺得自己的好特別、好善良、都跟別人不一樣」、「第一次看到被歧視的人感謝歧視的人」、「他們笑著酸你們，你們都不知道，這間是著名的黑店！台灣人就是鄉愿，鄉愿到義大利去」、「偽善比作惡更可怕」、「義大利住久了忘記自己來自哪裡？我也是住在歐洲的台灣人，我拒絕任何形式的種族歧視，請你不要代表台灣人！」

不少網友在底下留言大罵，第一次看到被歧視的人感謝歧視自己的人。翻攝自Threads

不過也有少數留言支持原PO看法，認為「看完menu價格，就明白為什麼老闆生氣了」、「這麼小的店，一堆人佔人家便宜，消費40歐，藉口一大堆，誰對誰錯，心裡有數」、「那些團友自己也沒出來聲討、說自己受到欺負，倒是一群從未出過國、甚至可能一輩子都沒有機會出國的台灣網路民族主義者，在那裡『戰狼上身』」。

部分留言持不同意見，認為當事團友未現身說法，一堆台灣網友卻「戰狼上身」。翻攝自Threads

