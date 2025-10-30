種植蘑菇翻轉貧窮 迦毘羅衛農技推廣
慈濟志工在尼泊爾迦毘羅衛的慈善訪視中，向第六里巴梅利村的民眾，推廣培植蘑菇計畫。新加坡慈濟志工「洪德謙」負責迦毘羅衛的職業發展與開拓，目前有兩位本土志工是農業大學畢業，經過很長一段時間的籌備，完成共5天的知識課及實作教學。
連日豪雨終於停了，打不通的電話，志工決定登門拜訪，再次邀約迦毘羅衛第六里的巴梅利村民，來參加「希望菇坊」培訓課程。原本想派家中女性來參加的男主人，想不到第一堂課都出席了。
迦毘羅衛志工 阿麗札：「他們覺得這次培訓，是一個創造長期收入的機會，所以他們自己想要學習技術，學以前不知道的東西。」
阿麗札和欣然，農業大學畢業，把親自試種與品管過程分享給民眾。受訓之前曾經種菇失敗的潘迪先生說，知識有機會減少錯誤。
種菇培訓民眾 潘迪：「現在，我們要按照他們所教的，去調整我們室內的環境。」
種下希望、自力耕生。這個班級裡，懷孕的帕維翠拉和年長的婦女，堅定為自己創造更多的可能。
種菇培訓民眾 帕維翠拉.亞達夫：「我學會如何培育香菇之後，我也想做一些事情，我希望能為自己和孩子們，建立一個家 這就是我所想的，在學習之後去實現的事情。」
種菇培訓民眾 拉達.烏帕德雅：「像我們這樣的婦女，不能到外地打工，但是靠著香菇栽培，就能夠應付每日所需。」
雙眼全盲的克里希納，有熱心的鄰居 希夫那拉延 夫妻接送，三人有伴學習。
種菇培訓民眾 克里希納：「慈濟志工幫了我很多，把我帶到更高的境界，也教給我種植香菇的技能，我的技能將會幫助我。」
培植蘑菇，環境因素決定收成量，實作課程，驗收他們吸收多少。
迦毘羅衛志工 阿麗札：「因為種菇的過程需要很多勞力，還有人手 但讓我們驚訝的是，他們能夠自己協調 自己分工，婦女負責包裝，男性負責消毒與洗稻草。」
迦毘羅衛志工 欣然：「隨著培訓展開 ，我每天都能看到他們臉上的笑容，而且非常積極投入，我特別注意到的一點是，在每個步驟中 我都能看到，他們的信心在增長，現在我認為 他們已經有能力，完整地完成所有程序。」
種菇培訓民眾 阿莎.畢斯瓦卡拉姆：「你們的言行舉止都非常好，你們帶著愛心教導我們，不會生氣 讓人感覺很好，最後我要說 非常感謝，希望未來 你們能再帶來其他培訓。」
陪伴希望菇坊專案的新加坡慈濟志工洪德謙，祝福這一袋袋的「菇袋」能夠豐收，激勵村民們不但可以自己創造機會、帶動全村改善生活。
援建藍毘尼簡易教室 處處細節見用心
藍毘尼園區施工中 期盼人文啟發善念
