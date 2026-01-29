種火麻判5年！絕望男揮刀砍土風舞老師衝國道 遺言怒揭「司法殺人」內幕

35歲張姓男子喊冤2023年7月遭警察查獲是「火麻」，不是毒品「大麻」。資料照片

台中大雅35歲張姓男子今（29日）持利刃瘋狂砍殺63歲李姓土風舞老師後，狂奔850公尺衝上國道疑似尋短，雙腿骨折仍在醫院治療中。行兇前，他特別在個人IG留下近4000字的心路歷程，張男稱這篇長文是「給社會大眾聽」，內容涵蓋個人刑事案件到地方行政亂象的全面控訴。痛陳2023年7月大安警分局「釣魚」執法，誣陷他販售大麻，大雅三和公園周邊派系霸佔土地，更憤而呼籲社會底層「放棄法律，採取私刑」。

張男2023年7月因栽種「火麻」盆栽，透過網路販售，大安警分局警員扮買家查獲，一審判刑5年6個月，最高法院去年12月17日駁回上訴定讞。張男主張栽種的是「火麻」而非毒品「大麻」，他曾請益台灣大學植物研究所謝長富教授及中興大學生命科學系許秋容教授，兩位植物專家均證實「火麻」是大麻亞種，其成分與毒品大麻有顯著區別。

廣告 廣告

張男在文中提及，司法體系卻對專家的科學意見視若無睹，警方為求績效、媒體為求點閱，聯手將他貼上「毒梟」標籤，法官更在不願釐清事實的情況下判處重刑。對比知名網紅Joeman吸毒獲緩刑，或是酒駕撞死人卻能輕判，男子憤怒直指「司法對權勢者卑躬屈膝，對普通人卻是無情碾壓」。

張男2023年7月被大安警分局警員查獲販售火麻盆栽。資料照片

除了刑案爭議，張男的控訴更揭開台中大雅區三和公園長年的在地黑幕。他點名當地人士，涉嫌將私人土地鋪設柏油，變相收編為「既成道路」，藉此強奪土地供特定人士免費停車，形同「土匪」。

張男曾多次透過1999專線反映公園噪音、紅線違停與環境髒亂，卻換來馬岡派出所與建設局互踢皮球。他更揭露，求助某立委辦公室時，助理竟稱「沒人可以挑戰立委」，行政單位甚至回函因立委是民代，無法懲處，顯見地方治理已淪為官官相護的遮羞布。

張男在個人IG發布長文，字裡行間充滿對社會的仇恨與絕望。翻攝畫面

「如果你們開心了，那就換我來殺人了。」張男在文字的最後，向誣陷他販售大麻盆栽的大安警分局、承辦檢察官及法官提出最嚴厲的控訴。他自嘲是沒背景、沒錢的「替死鬼」，在正規管道全數失效後，他看破了台灣司法沒有公平正義，唯有透過極端的手段才能引發社會反思。

張男持刀砍傷李姓土風舞老師後，衝上高速公路被車輛撞擊。讀者提供

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

嫌音樂太吵！男狠砍土風舞女老師8刀割喉命危

土風舞女師割頸案兇嫌起底！「大麻農夫」判5年半 入獄前崩潰...IG恐怖預告

不滿鄰居半夜洗澡太吵！台南廚師利刃奪命 伴屍一小時冷靜自首

獨家／信義區名店被潑粉紅漆畫面曝！ 國中同學為愛反目進警局