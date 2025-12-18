種菜起爭議！林口翁遭身中多刀倒臥血泊 嫌犯騎車逃逸

警方到場詢問民眾事發經過。（圖／翻攝畫面）





新北市林口一處菜園，今天（18日）上午傳出砍人事件，一名陳姓老翁在文化一路二段100巷的菜園種菜時，與過去就曾發生過多次衝突的蔡姓男子再度因種菜問題發生糾紛，蔡男盛怒之下，竟持刀攻擊陳翁，造成陳翁身中多刀，蔡男見陳翁倒地後，連忙騎車逃逸，而附近民眾聽到爭吵聲到場看，發現陳翁中刀倒地，連忙撥打119求救，經送醫後目前正開刀治療中，而轄區警方也已介入調查釐清確切事發經過。

據了解，被砍的78歲陳姓老翁，平時都在林口文化一路二段100巷的菜園中種菜，而涉嫌砍人的59歲蔡姓男子平時則是居無定所，擔任臨時工的他近期也受雇來到附近菜園種菜，根據附近民眾表示，2人先前就曾多次因種菜問題發生口角糾紛。

事發現場。（圖／翻攝畫面）

今天（18日）上午7時許，2人種菜時又再度爆發口角，蔡男盛怒之下，竟拿出刀械攻擊陳翁，導致陳翁左胸2處刀傷、左側身1刀、左手臂1刀中刀，當場倒臥血泊，附近民眾發現後連忙撥打119求救，目前仍在林口長庚醫院開刀治療中。

而轄區林口警分局獲報後，擴大調閱監視器追查，發現蔡嫌砍完人後，隨即騎乘機車逃逸，目前已鎖定他行蹤，將積極查緝到案，後續犯案動機仍待進一步釐清。

事發現場。（圖／翻攝畫面）

