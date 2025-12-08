種電致生態浩劫 盼強制加入公會自律

彰化縣民眾在業者說明會上，手持標語表達反對光電案。（本報資料照片）

前總統蔡英文喊出不能因少數個案讓光電產業汙名化、進而停止發展綠能，與台南七股反光電村民一起抗爭的無黨籍議員陳昆和認為，蔡政府「假養魚、真種電」違反自然法則的光電政策應該要被淘汰結束。彰化縣大城鄉反光電自救會強調，農漁業都受到光電板影響，政府推行農地種電、漁電共生都不可行。

陳昆和批評，「光電綠能」是一個縱容貪汙的政策，讓廠商、官員、黑道「官商勾結」一起搬錢的規模化貪汙，是該去處理了，且絕對不能輕縱，甚至應該再次政黨輪替、徹查到底。尤其破壞魚塭、農地、樹林、溼地，對生態是一大浩劫，應將土地還給人民，將生態還給大自然。

4年前北門區蘆竹溝海邊魚塭區被強行設置20公頃光電廠，當地蚵農一度強力抗爭。蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁表示，光電廠建好後，居民也從對抗轉換成監督的角色，協會透過文化等各種活動，協助居民慢慢地走出對抗光電的陰霾。

大城鄉反光電自救會召集人簡佳萍表示，種植的農作需日照進行光合作用，光電板會毀掉農地、影響農作物生長；漁電共生會影響魚池的生態環境，讓養殖更困難。她強調，自救會不是反對光電，而是認為光電設施應設在合宜的地方，如工業區、屋頂等，但政府推行農地種電、漁電共生都是不可行的。

太陽光電產業永續發展協會榮譽理事長蔡佳晋感嘆，這行業現在很難做，只要有幾件光電案出事，就會「被誅九族」撻伐。他贊成業者自律，但應先強制加入公會，畢竟電業執照是特許行業，如同建築公會有初審權利，自然可發揮自律功效。

蔡佳晋指出，全球新設電廠8成是太陽能，因為它的興建速度最快，但台灣一大堆規定搞死人，現在還要做環評，反觀之前嘉南漁電共生、花東縱谷這些地都不用做。且即使通過環評，也不保證相關單位會通過。