稱不滿被逼車 外送員逆向連續衝撞運將

新北市永和一名外送員疑似不滿計程車司機超車，竟然逆向朝司機衝撞兩次，導致對方倒地多處受傷，當下熱心民眾上前阻止，騎士還朝對方撞，最後被撲倒在地。

外送員稱不滿被逼車，竟逆向連續衝撞運將2次。（圖／翻攝Threads）

事發地點位於新北市永和中正路上，距離一所國小僅有260公尺的距離。根據監視器畫面顯示，事件起因是計程車司機從機車旁邊超車，邱姓外送員疑似認為對方在逼車，便靠邊停下並下車理論。雙方在馬路上爭執不到一分鐘，當計程車司機轉頭檢查車子時，外送員突然逆向騎車朝司機衝撞而來，導致司機當場被撞飛倒地。

誇張的是，外送員並未就此罷休，而是再度衝撞了第二次。這一連串暴力行為造成計程車司機背部、頭部及手肘多處擦挫傷。現場有熱心民眾見狀立即衝上前制止，外送員竟然還試圖衝向前來幫忙的民眾，所幸民眾反應迅速，及時閃開避免受傷。

隨後，一群年輕人上前將外送員的機車鑰匙拔走，並將他撲倒。目擊民眾表示，當時擦撞聲音很大，後來現場來了三到四部警車和兩部機車。另一位目擊者認為，雖然是輕微的擦撞，但外送員明顯情緒有問題。事件發生後，外送員被警方依現行犯逮捕，並依傷害罪移送偵辦。

