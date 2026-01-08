稱不符國家利益 美退66個國際組織

記者賴韋廷／綜合報導

美國白宮7日晚間宣布，總統川普簽署行政命令，以「不符國家利益」為由，一口氣退出66個國際組織。由於此舉將使氣候變遷對策面臨資金不足困境，恐衝擊長期國際合作倡議成效。

「美國廣播公司新聞網」（ABC News）報導，川普以對美國「主權、自由及整體繁榮構成威脅」為由，簽署命令，指示聯邦政府停止參與並資助31個與聯合國有關的國際組織，以及35個非聯合國實體。前者涵蓋聯合國經濟和社會事務部（UN DESA）、聯合國人口基金（UNFPA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等單位；後者則包括「無碳能源倡議」（Carbon Free Energy Compact）等多個環保機構。

美國務院表示，上述遭列機構職能冗餘且運作效率不佳，退出將有助聯邦政府重新分配資源，讓稅金運用於更優先項目。

報導分析，川普去年重返執政後，便全面檢視資助國際組織的必要性，已先後退出世界衛生組織（WHO）、聯合國人權理事會（UNHRC）、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）、聯合國教科文組織（UNESCO）等多個聯合國重要組織。去年7月也透過國際開發總署（USAID）大幅削減對外援助，導致多個國際組織被迫縮編。

氣候科學家則擔憂，美國停供資金將阻礙抑制全球暖化的努力，更可能「給予特定國家推遲自身行動與承諾藉口」。

美一口氣退出UNFCCC等66個國際組織，恐衝擊長期國際合作倡議成效。（達志影像／路透社資料照片）