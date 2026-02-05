稱不讓李貞秀為難！陸委會：對於她索資採「最嚴格條件處理」

對於李貞秀就任民眾黨不分區立委、卻仍為放棄大陸籍一事，內政部長劉世芳指出，按照目前情況，內政部會認定李貞秀並未完成退籍的申請手續，並表明拒絕提供機密文件。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，對於她的索資將以最嚴格的條件處理。

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／中天新聞）

劉世芳昨日接受網路節目公開表態，李貞秀並未完成放棄對岸國籍的程序，未來內政部將拒絕提供機密文件給她。

劉世芳今（5）日在行政院會會後記者會提到，內政部這2天已經陸陸續續把《國籍法》20條公告給大家周知，但內政部在1月30日之前就把《國籍法》20條的相關規範，用行文的方式給李貞秀本人、給中選會、給司法院秘書長、以及立法院秘書長，因為這些相關單位裡面所負責主管的法律各不相同。

劉世芳進一步指出，所以到目前為止，內政部沒有收到有關於李貞秀退籍中華人民共和國申請表的影本，所以理論上可能李貞秀並沒有完成全部的就職手續。

梁文傑今日在例行記者會談到李貞秀國籍問題，他表示目前內政部尚未對李貞秀的就任做出正式認定，陸委會這邊會等到內政部正式認定之後再來決定。

梁文傑指出，即便內政部最後認定李貞秀的申請有效，給予1年時間放棄國籍，但這1年內李貞秀依舊有雙重國籍，「也就是說，因為有中華人民共和國國籍的關係，要負擔中華人民共和國的法律義務，不管是情報工作法、國安法，都有法律義務，會陷於一個法律上的困境」。

民眾黨「陸配」立委李貞秀 。（資料照／中天新聞）

梁文傑續指，倘若李貞秀拿到什麼資料而對方要求提供，她能否不提供？還是有無勇氣不提供？這都不能確定，「因為她確實肩負了兩邊的法律義務」。

最後梁文傑強調，為了保護李貞秀且不讓他為難，「陸委會對於她的索資，也會用最嚴格的條件去處理」。

