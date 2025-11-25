稱丟民防手冊是「公主病、王子病」挨批 劉世芳：是希望大家不要視而不見

內政部長劉世芳昨說丟手冊不是公主病就是王子病，再度引發在野抨擊。（資料照片／林煒凱攝）

國防部動支第二預備金，製作「全民安全指引」手冊約1100萬份，並普發全民家戶，遭在野批浪費公帑；內政部長劉世芳昨說丟手冊不是公主病就是王子病，再度引發在野抨擊。劉世芳今（25日）出席活動受訪時緩頰稱，是希望大家不要視而不見，可以翻翻手冊給予意見，他們可以檢討改進。

民進黨立委蘇巧慧昨於內政委員會質詢時表示，針對民防手冊，她看到很多坊間說法，有人質疑浪費公帑、有人認為是在宣布台灣要打仗了，甚至還有人拍下照片，表示手冊被當成廢紙丟到回收桶。對此，內政部長劉世芳說，提供這樣訊息的人不是公主病就是王子病，可能是在無塵室長大的，希望先看一下內容，再決定要不要丟到回收桶。

劉世芳今出席「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，她受訪時表示，之所以推出全民安全指引，是希望面對災變時，有準備會更安全，手冊中針對防災、災情中到災後，希望大家能獲得更好的資訊，在應對大小災變時，能更有同理心照顧自己和家人。

劉世芳表示，她是要大家不要視而不見，可以翻翻手冊，再給予意見，他們會檢討改進。她也重申，這是綜合世界各國處理危機所推出的手冊，一個全民可以普發的版本。

另外，媒體人周玉蔻表示小橘書恐淪為大垃圾山；劉世芳則說，各界不同聲音聽到了，字太小、假訊息講得太少，或是發放時有里長有不同意見，他們都聽到了，「這是我們下次檢討改進時，可以用來參考。」



