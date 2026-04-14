稱中共惠台措施如「騙婚手法」 矢板明夫示警：恐淪未來施壓籌碼

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鄭麗文訪中後，中共推出「10項惠台措施」。（資料畫面）

國民黨主席鄭麗文訪中後，中共隨即於12日推出「10項惠台措施」。對此，日本資深媒體人矢板明夫提出警告，認為接受中共釋出的利益，無異於向「魔鬼要零用錢」，看似有利實則暗藏代價。

日本資深媒體人矢板明夫在臉書發文指出，國民黨主席鄭麗文訪問北京後，中方隨即提出包含開放觀光客等在內的「10項措施」，部分藍營人士視為對台利多，但他認為，這類所謂「好處」本質並不單純，接受中共釋出的利益，如同「向魔鬼要零用錢」，表面是恩惠，實則伴隨難以承擔的代價，並非無償取得。

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矢板明夫進一步形容，這種操作更接近詐騙中的「騙婚」手法，先以小利降低戒心，營造友善假象，但真正目的並非合作，而是逐步建立控制關係，一旦對方失去利用價值或拒絕配合，態度便可能急轉直下，從利益交換轉為壓力，甚至脅迫。

矢板明夫舉例指出，共機繞台的軍事行動，就是持續施加壓力的象徵，提醒「拒絕的代價」。他也提到，過去台灣鳳梨、石斑魚遭突襲式禁止輸入，即是將經濟手段轉化為政治工具的例證，今日的「好處」就可能成為明日的籌碼。

矢板明夫也回顧歷史案例，提到西藏與香港在承諾與現實之間的落差，認為所謂保障往往只是過渡安排，關鍵不在於獲得多少利益，而在於是否因此被納入對方規則之中。他提醒，相關路徑並非首次出現，若再次重演，代價將由全體台灣社會共同承擔，必須提高警覺。

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