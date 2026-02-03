稱中共阻撓李貞秀放棄國籍 邱垂正「必須依法行政」：是在保護她

民眾黨新科立委李貞秀今（3）天宣誓就職，然而中國籍陸配身分引發爭議，她表示放棄中國籍未果，轉交內政部處理，陸委會主委邱垂正今天回應，依法她就是需要取回放棄國籍證明，否則依國籍法無法擔任公職，並非針對中國籍國民，他表示還有1年的時間，一切依法行政。

邱垂正今天針對立委李貞秀國籍身分問題，表示中華民國是一個民主法治的國家，李貞秀需依照國籍法放棄中華人民共和國的國籍，也要取回放棄國籍的證明，「還有1年的時間，一切依法行政」。

李貞秀今早透露為擔任立委特地飛一趟中國放棄國籍，卻被縣公安局拒絕受理，邱垂正坦言，「從未有陸籍人士完成放棄中華人民共和國國籍」，但依法就是要努力放棄看看。

邱垂正舉例包括墨西哥、阿根廷、宏都拉斯等國憲法，就是不准國民放棄國籍，所以他們的國民歸化成為中華民國國民的話，也無法放棄他們的國籍，當然也無法擔任公職，「國籍法並不是針對中國大陸配偶，而是針對所有的國家、所有的國民，一切依法行政」。

邱垂正強調，「去中國大陸無法放棄國籍並不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國政府不讓她放棄」。

邱垂正進一步提到，落實國籍法相關法律還有另一層意義，就是因為作為中華人民共和國的國民，要履行中國的憲法、國家安全法、反間諜法、反分裂國家法等許多法律，如果李貞秀沒有放棄，仍然有遵守這些法律的義務，如果沒有服從義務就可能會被制裁，他表示依法要求放棄中華人民共和國國籍，也是基於保護李貞秀的角度，避免她被現行中國大陸的法律所制裁。

責任編輯／張碧珊

