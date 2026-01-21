稱中國履行稀土承諾逾9成 美曝川普4月訪中前展開新一輪談判「出口管制照走」

2025年5月11日，美國財政部長貝森特（左）與美國貿易代表葛里爾（右）與中方代表談判後會見記者。路透社



美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰在瑞士會晤後，週二（1/20）透露中國在採購美國大豆上已達標，供應稀土磁鐵的程度超過9成。美國貿易代表葛里爾則稱，在總統川普4月訪問中國之前，雙方可能展開新一輪貿易談判，但強調將持續推進對中國的出口管制工作。

彭博（Bloomberg News）報導，葛里爾（Jamieson Greer）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會期間向媒體表示，美中經貿代表團可能在川普（Donald Trump）訪問中國前會面，並嘗試就雙方可進行的非敏感性貿易事項達成進一步協議。

葛里爾認為，下一輪談判可能會避開科技競爭和中國稀土磁鐵供應等「高度敏感」議題，後者對全球產業供應鏈更是至關重要。「我們不要糾結於出口管制、投資等涉及高科技與國家安全的敏感領域，讓我們來談談基礎商品與服務。」

當被問及當前美中兩國為期一年的貿易停火，是否意味著川普政府將暫停對中國採取任何競爭行動時，葛里爾強調並未喊停對中政策，「你會看到所有常規出口管制工作都將持續推進」，並以美國近期限制外國無人機的舉措為例。

同在瑞士達沃斯的貝森特（Scott Bessent）則在接受福斯財經網（Fox Business）採訪時透露，他在19日晚間與國務院副總理何立峰等中方官員舉行非正式會晤，並稱「中方已履行所有承諾事項。」

川普去年4月拋出「對等關稅」政策後，美中兩國相互抬高關稅，貝森特與何立峰自去年5月起分率經貿團隊，在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里及吉隆坡舉行多輪談判，最終促成雙邊降低關稅與出口管制的停火協議。

貝森特表示，中國已履行採購美國大豆的協議，雙方期待未來一年達成2500萬噸的採購量，但他暗示中方應「多買一點」，因為川普在與中國國家主席習近平會晤時總會提及此事。他還指出，目前北京在供應稀土磁鐵上「符合預期」，履行率「達90%以上，我認為相當令人滿意」。

