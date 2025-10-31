稱中國拿稀土威脅是一大錯誤 美財長：兩年內找到其他來源

美國財政部長貝森特(左)正代表美國總統川普在南韓參加APEC峰會。美聯社



美中今年爆發貿易關稅戰後，中國兩度利用管制稀土出口逼迫美國讓步。不過美國財政部長貝森特週五（10/31）表示，中國拿稀土威脅美國是「一大錯誤」。

貝森特（Scott Bessent）在週五刊登的《金融時報》受訪內容中說，美中兩國領袖雖然已找到貿易「平衡」，但他也說，中國未來無法再拿稀土來威脅美國。他說：「我不認為他們還能這麼做，因為我們現在已經有抵制措施了。」

貝森特表示，美國可在12至24個月內找到其他稀土來源。他還說，中國拿稀土當武器「犯下一大錯誤」。

前一天在接受福斯新聞訪問時，貝森特強調，川普成功透過關稅威脅，讓中國暫緩實施稀土出口管制一年。主持人追問，一年後會是何種狀況。貝森特說：「我猜一年後，我們會重返談判桌，而我們會再度延長（稀土管制生效）。」

貝森特說，控制稀土的中國無法抵擋川普的關稅措施。他解釋：「我們是逆差國，中國必須出口商品給我們。所以，逆差國總是會贏，順差國一定會輸。」

另據中央社報導，貝森特向《金融時報》提到，他曾警告歐洲及其他地區的國家，當美國築起關稅牆，中國貨品勢必將湧向美國之外其他地方。經濟發展程度較低的「全球南方」國家將難以消化大量商品，因此中國貨品將流向歐盟國家、英國、澳洲、加拿大、日本。

在這樣的情況下，貝森特說，已有其他國家跟進美國，對中國加徵關稅，或者正打算這麼做。

