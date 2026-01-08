稱中國是否犯台「由習近平決定」 川普：但我會很不高興

美國總統川普對台灣與中國政策示意圖。路透社



美國總統川普最近接受美國媒體訪問時表示，中國是否武力犯台，由中國國家主席習近平決定，但若中國決定改變兩岸現狀，他會「很不高興」。

《紐約時報》週四（1/8）登出川普週三（1/7）受訪內容。記者問川普，中國是否會受到美國突襲委內瑞拉影響而對台灣下手？川普回說：「他（習近平）視台灣為中國的一部分，他會怎麼做是由他來決定。」

川普接著說：「但我已經跟他表達過，如果他真的（入侵台灣），我會非常不高興，而我不認為他會這麼做，我希望他不會。」

廣告 廣告

對於中國是否會拿美國突襲委內瑞拉抓捕總統馬杜洛當學習範本？川普則說，兩者情況並不相同，台灣對中國的威脅程度，不同於委內瑞拉對美國的狀況。

川普再度強調，只要他任期還沒結束，習近平就不會入侵台灣。他說「等另一個總統上台後，他可能就會這麼做。但我不認為他會在我當總統的時候動手。」

美國駐華府大使館發言人劉鵬宇則是回應表示：「台灣問題純屬中國內政，如何解決是中國的主權權利。」

更多太報報導

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查 不限軍事業者

Meta收購中國AI平台Manus 中國商務部：將進行評估調查

只可遠觀！義大利埃特納火山噴發當局限制週邊觀光 導遊不滿發動罷工