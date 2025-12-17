稱中國是重要鄰國！高市早苗：敞開對話大門

▲日本首相高市早苗17日在臨時國會後，召開記者會。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗17日表示，將全面推進與中國戰略互惠關係，強調中國是日本的重要鄰國，「我們需要建立建設性和穩定的關係」，正因日中存在懸而未決的難題和課題，溝通才尤為重要，「我國一直敞開對話大門」。

據日媒共同社、NHK報導，高市早苗今在臨時國會閉幕後的記者會表示，介紹政府這一段時間的成就，在外交方面，她已與美國總統川普建立了互信關係，可以隨時與川普通話，並強調將繼續進一步發展日美關係。

對於中國，高市早苗表示，「中國是日本重要的鄰國，我們需要與中國建立建設性和穩定的關係」，將全面推進與中國的戰略互惠關係，同時稱「正因為日中間存在懸而未決的難題和課題，溝通才尤為重要。我國的對話大門一直敞開著。」

對於在國會就「台灣有事」作出的回應時，高市早苗也重申，「這不會改變日本政府的現有立場。我們打算在各個層面持續向中國和國際社會闡明這一點。」

