稱中國消防隊協助救火 香港知名學者道歉了

香港新界大埔宏福苑社區11月26日發生1948年以來香港死亡人數最多的火災，已知有146人罹難。

稱竹棚為大火主因易引誤解

這起災難引發媒體大幅報導，根據香港獨立媒體ReNews，香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黄鑫炎，在英國時間 27 日接受英國《Channel 4 NEWS》連線訪問，當中提及的內容錯漏百出，他30日發聲明「澄清」，並為錯誤致歉，稱將暫停公開評論事件。

黄鑫炎在訪問中被主持問到，竹棚是否大火的主要因素（major factor），黄鑫炎指竹棚可能令火勢較快向上蔓延，「所以火勢從底部燒往約 30 層高，在一兩分鐘之內」。

黄鑫炎在聲明中指，他當時提到竹是可燃材料，會促進火勢擴散，有學術研究支持，但承認他的說法，可能令人產生竹棚是宏福苑大火擴散主要因素的印象，而這並非其本意，又稱竹棚對於這次火勢蔓延的影響是複雜科學問題，目前並無全面研究，他當時的說法只是希望強調，作相關研究的重要性。

他又在聲明中「澄清」，他提及火勢在一兩分鐘內蔓延到約 30 層樓高，並非建基於詳細調查，而是純粹的觀察，若造成「誤會（misunderstanding）」非常遺憾，在有徹底的科學研究結果前，他暫時不會發表進一步的公開評論。

誤信網路傳言 暫停公開評論

黃鑫炎又承認，他在訪問中錯誤指中國消防車已經抵港協助救火，「這是不正確的」，承認自己只是因為網上片段就發表言論，並為此致歉；至於他在訪問提到世上並無能到達 100 米高的消防雲梯車，他在聲明中承認深圳等地有類似設備，但要有足夠寬闊的通道才能使用，承認他當時的講法是「過份簡化（oversimplified）」。

現場環境惡劣 搜救困難

在火災救援方面，香港電台報導，大埔宏福苑大火，警方尋獲多18具遺體，死亡人數增至146人，不排除數字再上升，另外有79人受傷。

警方指現場環境相當惡劣，光線不足，影響搜索進度。(編輯：鍾錦隆)