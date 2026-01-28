稱中國近期局勢動盪 民進黨提醒：此時赴中須留意自身安全 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對國民黨今（28）日說明將赴北京參與智庫論壇，民進黨發言人韓瑩表示，從論壇名稱、議題設定到記者會時程安排，處處可見配合中方主導的痕跡，這種「對中同步」的異常巧合，令人質疑國民黨究竟是向台灣社會負責，還是在向北京交代。

韓瑩指出，媒體日前揭露國共論壇一度遭北京技術性延後，原因竟是中方認為國民黨「努力不到位」，隨後國民黨便在立法院展現與北京高度同步的作為，引發社會疑慮是否為了促成「鄭習會」，不惜在國會中阻擋軍購、干擾台美供應鏈合作，作為政治交換的籌碼。若交流是建立在對岸設定的條件與代價之上，國民黨恐已淪為中共對台策略的執行節點。

韓瑩強調，國民黨再度以「九二共識」作為交流前提，但該共識早已被中共定義為「一國兩制」的政治框架。她說，國民黨口口聲聲稱交流是為了和平，實際上卻在行程安排與媒體操作上完全尊重中方節奏，這種缺乏主體性的互動模式，與雙城論壇如出一轍，不僅傷害國家尊嚴，也對國家安全造成潛在風險。

韓瑩提醒，近期中國內部政治與社會局勢動盪，國民黨選擇在此敏感時機赴中，除須留意自身安全，更應警惕不應在配合統戰操作的同時，將台灣政黨捲入中國內部風險。

韓瑩呼籲，在中共持續對台進行文攻武嚇的情況下，任何以犧牲台灣防衛能力、破壞國際合作為代價的政治操作，最終受害的都是台灣人民。她說，國民黨應向社會清楚說明與北京互動的決策邏輯，停止任何與中方條件連動的國會行為，切莫為了短期政治利益，成為中共對台滲透與分化的在地協力者。

照片來源：民進黨

【文章轉載請註明出處】