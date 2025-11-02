稱中市府「擅自清消案場」！ 陳駿季轟「魯莽、自走砲」

農業部長陳駿季。（圖／東森新聞）





中央預計在3號對發生非洲豬瘟的案例場進行採樣檢測，但農業部表示，沒想到台中市政府在未告知前進應變所情況下，2號又擅自前往消毒，讓部長陳駿季批評，此舉魯莽！因為這樣恐怕影響後續防疫進度，呼籲防疫中央與地方合作，不是自走砲。

農業部長陳駿季對台中市府說出重話，因為防堵非洲豬瘟，中央與地方進入第三階段，高強度防疫作戰，竟然再出爭議。

農業部長陳駿季：「但是很遺憾的，就是台中市政府，比較魯莽的作為，在今天又進（案例）場去清消，我不知道這樣的清消，理由何在。」

台中市府擅自行動，就連前線指揮官農業部次長杜文珍，都沒通知。

農業部長陳駿季：「台中市政府私下去做，這樣的行為，這是絕對不可取的，一般我們在做採檢的時候，一定要等所有的清潔液，都乾了以後，採檢才有效，如果你還是濕的，你這樣的採驗，可能會因為清潔劑消毒的關係，會導致你檢出的結果會誤判。」

解禁進入最後倒數關鍵時期，現在又傳出太平山區，有民眾私自飼養6頭山豬，緊急列入高風險場，政府目標11月7日前達成「全國清零」，是否會出現變數。

農業部長陳駿季：「病毒沒有外擴現象，只鎖定在這個案場，那相對的我們對這個案場，是做特殊的處理。」

台中市長盧秀燕：「疫情已經初露曙光，只要我們能夠守住，達成早日清零解封的目的。」

台中市府對疫情信心喊話，但突如其來的清消行動，可能讓疫調延後，就怕此舉讓豬瘟病毒有機可乘。