稱中華民國、中共互不隸屬 鄭麗文：但憲法規定「同屬一中」

國民黨主席鄭麗文昨（22日）晚間至東吳大學演說，表態稱中華民國當然是一個國家，雖與中華人民共和國互不隸屬，但「同屬一個中國」。（資料照／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文昨（22日）晚間至東吳大學演說，面對學生提問統獨議題時，她表態稱中華民國當然是一個國家，雖與中華人民共和國互不隸屬，但「同屬一個中國」，並強調這是《憲法》白紙黑字的規定。

東吳大學政治系學生會規劃跨黨派政治人物講座，鄭麗文昨獲邀請，發表「國民黨的改革與青年參政之路」演說，並和在場學生互動，接受提問。

有學生便提問，是否認同中華民國是主權獨立國家、兩岸是否互不隸屬？鄭麗文表示，中華民國當然是一個國家，「不需要如此挑釁地詢問」；而中華民國、中華人民共和國雖然互不隸屬，但同屬一個中國，這是憲法白紙黑字的規定。至於是誰對中華民國有質疑、又想要扭曲其價值，則不言而喻。

鄭麗文強調，國民黨反對台獨，是因為台獨解決不了問題，卻可能帶來毀滅性的結果，尤其美國等國家也都支持一中政策，故台獨沒有任何空間，這也是為何賴清德說台獨不是選項，不需要另外宣布台獨。

鄭麗文回答學生問題時也提及，國民黨信奉三民主義，故不信仰、也不支持共產主義，但這與國共和解並無衝突。因為國民黨沒有要跟共產黨打仗，也沒有要變成共產黨，所以不須修改黨綱內寫明的「反對共產主義」。

至於鄭麗文先前曾稱俄羅斯總統普丁非獨裁者，學生也犀利提問普丁、中國國家主席習近平、總統賴清德誰比較獨裁？鄭麗文則說，當時她接受訪談有其脈絡，因為作為台灣政黨領袖，不會用這麼嚴厲、強烈的字眼形容其他國家領導人，且普丁是民主選舉所產生的總統，她不希望「說三道四」。

鄭麗文說，但作為在野黨，她在台灣內部當然可以批賴清德違背民主、想成為獨裁者。學生追問，為何認為賴清德是獨裁者？鄭麗文則說，先前已經說明過，若對她的想法無法滿意，她也沒辦法。

成大教授李忠憲則表示，鄭麗文說兩岸同屬一中，但各不隸屬，他不知道是在說什麼，鄭的支持者不知道她在說什麼，鄭本身也不知道自己在說什麼。李忠憲嘆，國民黨需要跟他的支持者解釋這麼多嗎？國民黨只是「要拉民進黨下來」，在這個前提之下什麼都無所謂，共產黨來統治也無所謂。



