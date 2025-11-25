稱中配為外國籍遭藍轟「刻意搞事」 劉世芳：修法才是標籤化

內政部長劉世芳表示，將特定國家排除才是標籤化處理。(資料畫面)

國民黨立法院黨團擬修《國籍法》保障中配參政權，內政部長劉世芳昨（24日）強調「中華民國與中華人民共和國分屬不同國籍」，遭國民黨批評「刻意搞事」。對此，劉世芳今（25日）回應，《國籍法》針對所有中華民國以外的外國國籍，無一例外，「若有人將特別的國家或地區修法排除，這才有點像是標籤化處理」。

內政部長劉世芳昨（24日）宣稱「中華民國與中華人民共和國分屬不同國籍」，遭到國民黨批評，此舉屬於蓄意挑動兩岸敏感議題的政治操作，根本在「製造事端」、「刻意搞事」，讓台灣陷入更大的風險，要求她下台負責。

對此，劉世芳今（25日）指出，據《兩岸人民關係條例》，中國人只要申請到合法的許可，在台灣的生活福利、工作方面都會受到與台灣人相同的保障，唯一不同的地方在於，《國籍法》規定必須對單一國家效忠。劉世芳表示，她已多次重申，《國籍法》針對所有中華民國以外的外國國籍，無一例外，「若有人將特別的國家或地區修法排除，這才有點像是標籤化處理」。

劉世芳強調，「擔任公職」的意思，就是只能針對某個國家效忠，若《國籍法》修法標籤化處理，反而對未來中配參加台灣任何公共活動或公共領域時，產生不同的想像空間。





