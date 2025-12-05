稱主持人「可能妳會聽不懂」挨轟歧視 李四川：沒有那個意思

台北市副市長李四川表態願意投入國民黨新北市長黨內初選，強調只要登記參選就會請辭副市長職務。近日他頻頻上專訪節目談治理經驗，但在節目中被主持人詢問到「翡翠水庫是否能提供雙北用水」議題時，先向主持人說了一句「這個可能妳會聽不懂」，引發「性別歧視」的失言爭議。李四川於今（5）日親自回應，認為自己應該加強的是講話技巧。

事實上，這已不是李四川首次因用語惹議，他先前談到新北選戰潛在對手、民進黨立委蘇巧慧時，曾表示「執政本身並不是這個『穿漂亮』」，被批評歧視女性，如今再被點名對主持人說「妳會聽不懂」，再度遭砲轟看輕女性專業。民進黨立委林楚茵質疑，「在李四川眼中，女性等於不懂專業、不會執政嗎？」並呼籲李四川「想選新北市長，先把性平意識補起來」。

對於外界批評，李四川今日親自回應表示，相關說法「絕對沒有她們想的這個意思」，強調自己要加強的是「講話的技巧」。

同屬國民黨、也表態有意角逐新北市長的劉和然則提醒，參選人必須深入理解市政，這番話被外界解讀是在暗指李四川已離開新北市政府一段時間。隨著在藍營內被視為新北市長呼聲較高的戰將李四川表態，國民黨新北市長提名之戰尚未正式開打，已瀰漫濃厚選戰氛圍。

