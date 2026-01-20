稱京華城21世紀冤案、奇案 陳佩琪：民進黨極盡可能地羞辱我們

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（20）日再度發文評論京華城案，指「京華城是 21 世紀的冤案與奇案」，指當初檢廉兵分多路到家裡搜索，搜索票上瞎掰一堆貪污嫌疑，法官也兩眼一閉核准、放行，痛斥「民進黨極盡可能地羞辱我們」，強調自己會用餘生一直寫、一直寫，寫到民進黨下台的那一天才停。

陳佩琪於臉書發文指出，京華城案容積率的通過，是「獨立」在台北市政府外的都委會委員討論後通過的，全程公開上網，且 LIVE 線上同步直播，誠如柯文哲說的，檢察官要是不滿結果，就直接羈押都委會委員去問就好了，現在反倒通過的人沒事，而是羈押柯一年不放？她認為，除非檢察官有查到都委會委員開會前，柯文哲跟都委會委員有「犯意聯絡」、或一起吃飯什麼的，那就應當別論，「想請問你們有查到這些嗎 ？他說他完全不知道都委會委員有誰，在何時開會啊？！」

廣告 廣告

陳佩琪直言，柯文哲 65 歲，在社會上也算是個有歷練的人，當 25 年的醫生，也救活了許多病人，從政後當過首都市長，也經過這幾年的的黨主席歷練，說他在社會上也算是個「咖」了，應該不為過，「他的人權理應更受矚目、更受重視才對，不是要特權，就只是要『公平』兩字，而我們有嗎？」

陳佩琪痛批，2024 年 8 月 30 日，檢廉兵分 50、60 路來家裡搜索，搜索票上瞎掰一堆所謂貪汙嫌疑，但起訴書上都消失了，法官不知有沒有跟檢察官林俊言查證其真實性，就兩眼一閉，都核准、放行了，從林俊言寫的理由、到下面審核法官的背書，證明她說的「『柯文哲的人權就是個屁』是一點都沒說錯」。

陳佩琪怒轟，檢察官和法官把柯文哲當成「賤人賤狗」、「豬狗不如」，不把柯當人看，搜索票上瞎扯幾句，法官就簽核了，她不相信法官在搜索票上的功用僅是橡皮圖章用而已，完全不需查證上面寫了什麼？司法對搜索票上載明的理由應有審核機制，也相信高階知識份子不會棄守自己的專業，不會讓人把自己當橡皮圖章使用，所以搜索柯的理由，法官有向林俊言求證過嗎？「還是柯文哲就是賤人、賤狗、賤命，搜他、押他、踹他，隨便你們高興？」

陳佩琪表示，從 2024 年 8 月 30 日起，羈押、延押，抗告駁回的戲碼一直反覆上演著，演到最後，大家累了，法官不想演、也不要演了，就直接說「尊重審級制度」羈押，律師說所謂的「審級制度」，就是高院說要押的意思，「反正法官就直接承認說，司法也不是我可以獨立斷案的，人家上面說要押，我哪敢不押？『審級制度』是什麼？是誰操弄的？有人說『高層』啦？什麼是『高層』？」

陳佩琪強調，大家知道柯文哲當時有多慘嗎？不只要被羈押，還要被禁見，「所有司法可以羞辱到他、可以整肅到他的手段，全都使盡全力拿出來用」，去年初，法院以串證、逃亡、要訊問證人、要尊重「審級制度」為由，接續檢察官羈押，當時公公已極度病危了，誰看都知道將不久人世，但法院仍不放過柯，理由說是要訊問證人，但卻關著柯三個月不開庭，知道台灣社會重視孝道，故意說柯犯的是重罪，「讓你演齣父親過世、兒子不在身邊的不孝戲碼給全世界的人看……」。

陳佩琪批，「民進黨極盡可能地羞辱我們，想要讓全球的人知道你們手段有多高竿、有多兇殘，而我們有多悽慘嗎？ 那沒問題啊，我把我們的悲慘遭遇公布給全世界的人看……台灣號稱是人權社會，民進黨說他們是靠人權起家，聽了民進黨口中講出的這種世紀大謊言，大家不覺的這個黨有夠可笑的嗎？什麼時候民進黨說謊已經跟呼吸一樣自然了？」

陳佩琪重複了三次強調，「台灣人永遠不要低估民進黨無恥的程度！」並指自己往後會用餘生一直寫、一直寫，寫到天涯海角的每一個角落，寫到我進棺材的那一刻為止，寫到民進黨下台的那一天才停。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

林炎田就任台北市警察局長 蔣萬安：打擊犯罪絕不手軟

陳佩琪罕曬柯文哲父子同框照 嘆司法冷漠寫再多疑問也「沒人理」