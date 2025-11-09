稱健保補充保費沒轉彎 陳時中：2萬門檻太低 額度再議

[Newtalk新聞] 沒救了！民進黨這個沙包黨真的是沒救了！內閣還專找一些台語說「戇甲袂扒癢」的奇葩，也就是形容一個人笨到連抓癢都不會，因此才會「癢的不抓，痛的抓到破皮」。 健保經費多年來始終入不敷出，虧損黑洞越來越大，衛福部因而提出的開源政策，針對現行二代健保，擬修法調整《健保法》中關於補充保費的計算方式，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。 衛福部長石崇良表示，明年將啟動修法程序，導入年度結算制度，日後所有利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，且扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，最快將於2027年上路，影響人數約480萬人，預計可為健保增加100至200億元收入。 無奈這項消息一出，立刻引發爭議，民怨大反彈到連執政黨立委都大發雷霆。11月6日中午，石崇良部長親上火線，舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩了這項極具爭議的規畫。 衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。此時距離石崇良的記者會，中間只相隔7小時。行政院發言人李慧芝也表示，關於健保補充保費的修法方向，還在廣納意

新頭殼 ・ 1 天前