稱僅綠媒給發聲機會！李貞秀嗆：幸好是我 若其他陸配恐被黃國昌逼死

前民眾黨中配立委李貞秀。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨13日開除前中配立委李貞秀黨籍，李貞秀昨天開始上一連串親綠政論節目，開戰黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡等人，引發熱議，也引發許多民眾黨支持者不滿。李貞秀今（15日）指稱，沒有友好平台給她發聲機會，並指朋友說幸好是她，若今天是其他任何一個「陸配」，「前面沒有被民進黨逼死，也會被黃國昌逼死。」

李貞秀今天赴立法院接受媒體聯訪指出，她那天發完那篇臉書後，已跟創黨主席柯文哲報告，這件事到此為止，但後續發展是柯、包括她個人都無法控制的，並再度批黃國昌是抹煞她的人格，要就把會議的資料公諸於世，否則無法還她清白，只能利用公眾管道。

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媒體提問，怎麼看近日上節目被民眾黨支持者罵？李貞秀稱，那個無所謂，因為現在除了偏綠的媒體給她發聲平台、發聲管道之外，沒有任何藍營或所謂偏白營友好的平台給她機會，「所以我只能去掌握發聲頻道。」

李貞秀強調，她那天發完那篇臉書後，原先拒絕所有媒體邀約，且決定後續都不碰政治，也不講民眾黨的事。她認為，至少有澄清自己的處境，包括她中評會上的會議記錄。

她問，大家知道正常的會議記錄是怎麼樣？是不是4月7日當天會議記錄出來，要給與會當事人都確認過，「這個沒有問題，每個人簽名對不對？」但她看到的那一份、所謂指稱的4月7日會議記錄，是4月13日她在中評會上才看到，而且他們幾個人全部簽完名了，「那就是你說了算啊！我算什麼？我的意見在哪裡？」

李貞秀表示，她不容許身為民眾黨主席的黃國昌，今天明明可以息事寧人，然後這樣子打一個願意相忍為黨、什麼權益都放棄，也不去申請任何法律動作的一個立法委員，還要這樣誣蔑她的人格。

李貞秀說，真的是台灣人都在看，並突然用台語說「做人不能這樣！」、「真正不能這樣吃人夠夠！」她稱，朋友跟她講，還好是她，她挺著了，今天很多朋友都怕她出事，說如果是任何其他一個「陸配」，「會被黃國昌逼死」，「前面沒有被民進黨逼死，也會被黃國昌逼死。」

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