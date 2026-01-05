稱公民遭無端攻擊 中駐日使館認為「治安惡化」籲勿赴日旅遊

中國駐日大使館再度呼籲中國公民避免前往日本旅遊。（路透社）

中國駐日大使館3日再稱日本部分地區治安情勢不穩定，多名旅日中國公民也遭到無端辱罵、毆打並受傷，因此以「治安惡化」為由，呼籲中國公民避免前往日本旅遊。

中國駐日大使館3日發布「重要通知」表示，近期日本福岡縣、靜岡縣、愛知縣等地發生殺人未遂及報復社會案件，治安不穩，多名旅日中國公民遭無端辱罵、毆打並受傷，因此以「治安惡化」為由，再度呼籲中國公民避免前往日本旅遊。

中國駐日大使館指出，2025年12月31日，東京都新宿區發生汽車衝撞行人事件，造成兩名中國公民被嚴重撞傷，緊急送醫救治。中國駐日大使館在獲悉相關情況後，第一時間向受傷的中國公民及其家屬表達慰問並提供必要協助，同時與日本警方交涉，敦促儘快破案。

中國駐日大使館再稱，2025年7月31日，東京千代田區的2名中國籍男子也在神田站附近街頭，遭4名不明身份男子持鐵棍圍毆，導致頭部嚴重受傷，案發後嫌犯驅車逃逸，日本警方隨後逮捕5名嫌疑人；2025年7月30日，大阪西成區的19歲中國遊客遭一名32歲日本男子勒頸襲擊並搶劫財物，導致受害者受傷；2025年6月，37歲中國籍男性遊客在京都下京區五條大橋附近，遭男子持刀刺傷右側腹部與鎖骨，傷勢嚴重，所幸無生命危險。

對此，日本網友認為，「若中國大使館繼續發布這種與事實不符的內容，恐怕會讓身處中國的日本人面臨危險」，並呼籲日本政府出面，明確主張該說法毫無根據。





