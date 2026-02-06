稱再生能源20%目標需延後 龔明鑫：今年11月無法達成

台灣能源議題備受關注，自2016年推動能源轉型，中央喊出2025年2成綠電目標後，已經在2022年首度將目標延期到2026年11月，5日經濟部長龔明鑫再首度鬆口坦承，今年11月無法達成目標。

中經院第3研究所高級分析師鄭睿合指出，「離岸風電的產業完整前置期需要一點時間 ，我們又加了國產化的這個要件，後來又遇到新冠疫情以及俄烏戰爭，所以船隻、運輸與整個供應鏈其實都是大亂。光電部分有比較多的弊案被爆出來，所以地方政府在審核這些光電案件的時候更會謹慎，行政作業期間都會拉長。」

學者也分析，台灣近年經濟成長快速、能源需求高，總發電量分母變大，實務上綠電以每年1%成長幅度計算較合理，認為當初制定20%目標確實偏高。

再生能源推動聯盟秘書長高茹萍指出，「離岸風電最後的3-3能夠趕快達標併網就不能延遲。我們也希望去選出過去能夠有好的經驗、好的能力跟好的技術，甚至是財務能力，都能夠趕快去廠商汰弱留強 。」

環團呼籲優先解決光電風電卡關部分，才有機會更進一步。截至2025年，台灣發電結構再生能源僅達13.1%，而太陽光電累積裝置容量為15.47GW，離岸風電為4.4GW，地熱為12.93MW。經濟部則表示，「光電三法」讓光電設置遇到困難，短期外界對光電也有些誤解，希望能釐清誤解後加速推動。

經濟部長龔明鑫5日表示，「我們來看看是有外部的因素，還是我們自己的行政部門哪裡有欠缺的部分 ，我們再來檢討，把這個時間訂出來，給一點時間 。」

龔明鑫強調，仍然對台灣離岸風電充滿信心，去（2025）年外商仍積極投資台灣離岸風電，目前也已展開離岸風電3-3選商規則探討，另外綠能方向不會變，20％一定會達成。

