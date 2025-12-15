稱勾連「台獨」勢力 日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂遭中國3反制

中日關係仍持續緊張，中國外交部今（15）日公告，日本自衛隊前統合幕僚長、我國行政院政務顧問岩崎茂與台獨分裂勢力勾連，違背一中原則與中日四個政治文件精神，將對其採取反制措施。

中國外交部公告，日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂公然同「台獨」分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》規定，中方決定對岩崎茂採取反制措施，包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其它各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門），即日起開始施行。

中國外交部發布對岩崎茂的反制措施。圖／翻攝自中國外交部

岩崎茂是日本自衛隊退役空將，曾任航空幕僚長、統合幕僚長等軍職，地位位高權重。而他今年獲我國行政院聘為政務顧問，於3月生效，是首名受邀擔任台灣政府相關職位的日本前高級軍事將領，有助於增強台日安全合作。

