稱北市商圈振興格局不足 王欣儀喊：「學學台中購物節」投入預算資源

記者陳思妤／台北報導

台中爆發非洲豬瘟，台中市府被質疑未及時採檢、廚餘處理也引發討論，但台中市長盧秀燕仍積極推廣台中購物節，連台中市政府的總機語音也都還在宣傳，引起民怨。不過，國民黨台北市議員王欣儀近日在質詢時，砲轟台北市商圈振興的「格局不足」，應該學學「台中購物節」的成功經驗，投入相對應的預算與資源。

王欣儀11月4日在財建部門質詢時，針對北市府推動「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」等商圈振興活動的實際成效提出質疑。她指出，大巨蛋雖創造「逾百億元」經濟效益，但周邊商圈卻分不到一成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」現象明顯。更令人憂心的是，市府明年要擴大串聯大巨蛋、小巨蛋、北流、北藝等多場館及其他商圈，整體經費卻較 113 年大幅縮水，更批活動問卷回收率過低、代表性不足，結果缺乏公信力，根本無法真實反映政策成效。

王欣儀表示，114 年截至9月底，大巨蛋已舉辦87場球賽與12場展演活動，共創造142億元經濟效益，但東區商圈實際消費僅9.3億，僅占總體6.6%。113 年市府推出「大巨蛋HOME RUN遊東區」活動，辦理6檔行銷、經費981萬元，店家營收成長8.9%；到了114年僅剩3檔、經費縮水至425萬元，營收成長更降為6%。

王欣儀批評，明年市府還要串聯大巨蛋、小巨蛋、北流、北藝等多場館及其他商圈（如士林），整體執行經費卻僅剩830萬元，強調這樣的做法只會讓行銷強度被稀釋、效益恐怕更低。

王欣儀並揭露，市府這兩年共派券約11萬張、實際使用5萬4千張，不到5成；問卷發出近 2 萬份、回收僅7千多份，平均回收率約 3 成多，以113年第4檔活動為例，問卷回收率僅 19%。她批評「這樣的數據根本無法反映真實狀況，卻還宣稱民眾滿意度高達 9 成，根本是呼嚨社會大眾，完全不專業、不客觀！」

王欣儀建議，市府應導入更具消費吸引力及互動性的行銷方式，鼓勵民眾跨店消費，完成任務抽獎，或與「悠遊付」合作，結合消費回饋與加碼優惠，在刺激買氣的同時，也能同步蒐集消費數據、協助商圈店家增加曝光，真正推動商圈數位轉型。

王欣儀呼籲，北市若要擴大全市串聯行銷，應學習「台中購物節」的成功經驗，投入相對應的預算與資源，建立具規模與格局的城市活動品牌。她並要求市府檢討經費配置、集中資源，先把一個示範區做強再擴散，必要時應引進具實務經驗的顧問團隊，協助擬定短、中、長期的整體行銷策略。此外，應導入電子支付與AI大數據分析，精準鎖定目標客群，讓政策成效更可衡量、資源運用更有效率，真正帶動城市整體經濟發展。

