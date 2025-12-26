稱北捷「人死的不夠多」恐嚇EMBA同學 46歲男遭桃檢起訴

桃園地檢署。圖：資料照

一名46歲游姓男子就讀某國立大學EMBA，疑似與同學有嫌隙，竟在12月19日台北車站發生隨機殺人事件後，於23中午12時許發文恐嚇同學「全部下地獄」、「人死的不夠多」。經法務部調查局新北市調查處報請桃園地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」偵辦，游男於24日被拘提到案，檢方訊後諭知具保10萬元，並於今(26)日依恐嚇公眾罪提起公訴。

桃檢表示，游男與EMBA同學產生齟齬，並見聞北車發生殺人案件後，於12月23日中午12時許，在社群軟體Facebook以帳號發文提到，「對了中○ Ap107的人 我全部不要 全部下地獄。永世不得超生 還有吳○○的學生 我全部不要。我要趕進度了。人死的不夠多。」之恐嚇言論，經新北市調查處查悉後報請桃檢指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官蕭博騰偵辦，並於24日即時拘提游男到案，經檢察官訊問後，認游男涉犯刑法第151條之恐嚇公眾罪嫌，罪嫌重大，然而無羈押之必要，以10萬元交保，並於今日提起公訴。

桃檢呼籲，民眾遇未經查證之訊息，均應保持冷靜、理性，不隨意散布、轉傳不實訊息，以免造成社會恐懼不安，對於，散布恐懼言論，擾亂社會秩序，危害公眾安全之不法犯行，均將依法嚴查速辦，並由「防範恐怖攻擊應變小組」即時應變、積極偵辦，維護社會安定。

