稱卓榮泰只是傀儡！翁曉玲列賴清德上任4大災難：想打掉雜質實現皇帝夢

記者詹宜庭／台北報導

立法院審查彈劾總統賴清德案，翁曉玲發言時痛批「賴清德只是一心一意想要清除異己」。（圖／翻攝自國會頻道）

立法院今（22日）審查總統賴清德彈劾案，國民黨立委翁曉玲發言時表示，賴清德上任以來有4大災難，包括把大法官人事案搞成災難、把法律案搞成災難、把預算案搞成大災難、把民主自由搞成大災難。她說，任誰都看得很清楚，行政院長卓榮泰不過就是個傀儡，賴清德從未想與在野黨和解、讓台灣人民的生活更安定安心，他只是一心一意想要清除異己、剷除雜質、奪回政權，來實現他的皇帝夢。

翁曉玲在發言時表示，賴清德執政將近20個月，台灣的自由民主與法治秩序迅速崩壞，如果繼續沉默、放任不理，台灣這幾十年來所建立的民主法治基礎，恐將毀於賴清德之手。賴清德身為中華民國總統，理應恪遵中華民國憲法規定，尊重權力分立制度，所有施政都應該公開透明，並且向人民負責。

翁曉玲提到，賴清德競選總統時曾說「中華民國憲法是災難」，如今當選後果然把中華民國憲政體制搞成大災難。她列舉4點：首先，賴清德把大法官人事案搞成災難，當他看到大法官提名審查不順利時，索性擺爛，不再提出新名單，任由憲法法庭癱瘓，甚至放任5人大法官取代15人大法官，作出違憲、違法的憲法判決。其次，賴清德把法律案搞成災難，自行決定哪些法律要公布、不公布，只要是不合他意的法案，就指使行政院長卓榮泰申請覆議、釋憲；後來更變本加厲，採取不副署、不執行的方式，將民主代議制度踩在腳底下。

翁曉玲說，民進黨立委說不能怪賴清德，這是卓榮泰的事，但任誰都看得很清楚，卓榮泰不過就是個傀儡。他是賴清德任命的，若真違反賴清德的意思，早就被換掉，不可能留任至今，如今卓榮泰仍穩坐院長大位，可見真正恣意妄為、藐視國會的罪魁禍首是賴清德，卓榮泰不過只是個工具人。第三，賴清德把預算案搞成大災難；第四，賴清德把民主自由也搞成大災難。

翁曉玲痛批，賴清德無限擴張行政權，處處展現「唯我獨尊」的支配慾，既不懂得權力分享，也不了解作為少數政府的謙卑。從未想與在野黨和解、讓台灣人民的生活更安定安心，他只是一心一意想要清除異己、剷除雜質、奪回政權，來實現他的皇帝夢。

