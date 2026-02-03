稱只有台灣護照「效忠中華民國」 李貞秀：對岸不受理放棄中國籍

立委李貞秀拿出台灣護照、機票證明、內政部公文。李政龍攝



首位中配身份的民眾黨立法委員李貞秀，今天（2/03）上午完成宣誓就職立委，李貞秀受訪時拿出去年前往中國公安局辦理放棄國籍的申請文件，強調對方不受理放棄中國國籍，而且自己也只有中華民國護照。李貞秀被問到兩岸衝突時會選擇哪一方，李貞秀強調自己是對《中華民國憲法》宣誓的立委，一定是效忠中華民國。但李貞秀被要求公開宣布放棄中華人民共和國國籍時卻一度口誤，稱「「我唯一只有中華人民共和國國籍啊！」」經過黨團主任陳智菡提醒後才改正，稱自己一生中只有中華民國護照，並沒有中華人民共和國護照，仍迴避放棄對岸國籍的敏感問題。

廣告 廣告

依據台灣民眾黨團「兩年條例」遞補成為新科立委的李貞秀，上午10點30分在立法院宣誓就職之後，前往新會期報到處報到，在受訪時被問到，是否有前往中國大陸申請放棄中華人民共和國國籍，李貞秀拿出中華民國護照還有台胞證，以及去年遊香港轉機前往衡陽戶籍地的機票副本，還有向對岸公安局放棄國籍的申請文件，表示自己日前赴中國大陸辦理放棄國籍，但卻未能獲得其戶籍地縣市公安局的受理。

李貞秀說，自己連跑了居住地縣公安局不被受理後，自己沒有放棄，又再跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理，就如同陸委會邱垂正主委所言，

到目前為止沒有任何陸配因為台灣身份放棄中華人民共和國國籍成功過。

李貞秀還說，昨天辦公室收到內政部的公文，同時還附了一份簡體的公文，李酸說：「我都不知道什麼時候中華民國的內政部開始幫對岸跑公文了！」自己會已經簽署的對岸公安局出入管理局不受理的文件轉交給內政部，「請他們去放棄看看。」

在辦理放棄中國國籍被拒絕的過程中，李貞秀還原公安局人員與她的對話，他們其實都政治蠻正確的，「就說台灣怎麼可以那個、台灣又不是外國。」李貞秀說，因為目前我們中華民國憲法都是這樣嘛 兩邊都是政治的事實、都是互不承認，「所以他們也不讓我放棄，他一開始以為我是要放棄戶籍，說老實話，他就說這個戶籍很好放棄，他說你到派出所辦就可以了，但我說我是要放棄國籍，他（公安）說台灣當然不行啊！我就說，那我可不可以先送給你，你給我一個就是說你准不准你再說嘛！你把這個先收件，我要有個證據、有個證明，但公安他說不行，那台灣根本不給你辦的。」

有記者問李貞秀，能否當場公開宣布放棄中華人民共和國國籍，李貞秀先是說，事實證明，並不像吳思瑤委員所說的，只要花30秒就可以完成放棄國籍的程序，其實我跑了兩個地方，然後特別飛了一趟大陸，到目前為止還是沒有結果，

記者又問你可以花10秒鐘宣布你放棄中華人民共和國嗎？李貞秀回應一開始口誤：「我唯一只有中華人民共和國國籍啊！」並接著說：「我從出生到今天，我沒有一天拿過中華人民共和國的護照。沒有，我沒有一天拿過中華人民共和國的護照，我從來沒有過。我從出生到今天唯一的一本護照，僅有的一本護照，就是中華民國護照。」而在陳智菡提醒下，李貞秀又重複了一次，強調自己一生中只有一本中華民國護照。

李貞秀強調，自己熱愛台灣，認同中華民國，「昨天，中選會已經頒發單選證書給我，剛剛我也已經在大法官面前完成宣誓 身為立法委員，貞秀唯一效忠中華民國。我雖然不在台灣出生，但來到台灣落地生根 、生兒育女、工作繳稅。我在台灣居住超過30年，我的5個小孩都是台灣人，我在台灣居住的時間其實比大陸還久了，那要請國人同胞放心，貞秀熱愛台灣 保護台灣的決心不比任何人少。」

有記者問李貞秀，是否能跟國人講一下，如果今天兩岸有衝突的話，李貞秀效忠的對象會是台灣還是中國？李貞秀說：「絕對是中華民國，因為我是對著《中華民國憲法》宣誓的立法委員，唯一效忠中華民國，這個沒有任何問題，貞秀也絕對認同，中華民國的立法委員，必須單一國籍，就是中華民國國籍。」

更多太報報導

民眾黨6新科立委宣誓就職 首位中配立委李貞秀念誓詞「恪遵憲法效忠國家」

首位中配立委李貞秀明宣誓 內政部最後通牒！「退出國籍申請表」已送達

民眾黨：中選會已頒當選證書給李貞秀 國籍爭議為何蔡賴認定不同？