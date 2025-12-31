稱台北、桃園正在盤點人選 徐國勇預告：下週重點是中部縣市

民進黨中執會今（31）日通過基隆市、彰化縣和雲林縣等3縣市首長提名人選，至於外界關注的台北市和桃園市，民進黨秘書長徐國勇表示，這2都有不少人選，目前還在選最適當人選；徐國勇則預告，1月7日會再召開選對會，討論重點會是「中部縣市」。

民進黨秘書長徐國勇。（圖／民進黨YT）

對於2026縣市長人選，民進黨目前已經完成3波提名，分別是台中市長參選人何欣純、嘉義市長參選人王美惠、宜蘭縣長參選人林國漳、台東縣長陳瑩、新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安，以及今日提名的基隆市長參選人童子瑋、彰化縣長參選人陳素月、雲林縣長參選人劉建國。

徐國勇今日下午出席民進黨2026基隆、彰化、雲林縣市長提名記者會，會後接受媒體聯訪。各界均關注台北市長和桃園市長的提名進度，是否能達成預期目標，在農曆年前完成提名？

民進黨今日公布第3波縣市長提名人選。（圖／民進黨YT）

徐國勇回應，目標當然是希望能在農曆年前完成，但實際上選對會仍是按照步驟，一步一步地進行。例如台北市，民進黨是有不少人選，現在正在選一個最適當的。徐國勇強調，大家都很優秀，但也要選出一個能在這個時間點打勝仗的人，包含桃園市也有人選。

總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨YT）

徐國勇表示，下次選對會的召開時間點是明年1月7日上午10點，接下來每週會一步步地推出其他縣市的候選人。徐國勇也預告，下週討論的重點「應該是會在中部縣市」。

