稱台灣地位已被七重鎖定！ 中外長嗆日「戰敗國」：借台生事是可忍孰不可忍

日中關係緊張，中國外交部發言人毛寧日前指出中國從未接受「舊金山和約」，引發討論。中國外交部長王毅今（9日）稱台灣地位已被「七重鎖定」，並嗆日本竟想藉台灣生事，企圖復活軍國主義，是可忍孰不可忍。

中國從未接受「舊金山和約」？

中國外交部今零時發布新聞稿，王毅先是痛批日相高市早苗「台灣有事」言論荒謬，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，公然違背迄今對中方所做的承諾，直接挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，對亞洲乃至世界和平帶來嚴重隱患。

王毅宣稱，台灣自古以來就是中國領土，稱台灣地位已被「七重鎖定」，細數以下7點：

1943年12月，中美英發表《開羅宣言》明確規定，日本戰後必須將所竊取於中國之領土台灣等歸還中國。

1945年7月，中美英共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》第八條規定，《開羅宣言》之條件必將實施。

1945年8月15日日本戰敗，日本天皇承諾忠實履行《波茨坦公告》各項規定並無條件投降。 10月25日，中國政府宣布恢復對台灣行使主權，並在台北舉行中國戰區台灣省受降儀式。

1949年中華人民共和國中央人民政府取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，自然對包括台灣在內的全部領土行使主權。

1971年第26屆聯大通過2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，並立即將台灣當局的「代表」從聯合國驅逐出去。聯合國的官方法律意見確定， 台灣就是中國的一個省。

1972年《中日聯合聲明》規定，日本國政府承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，充分理解並尊重中國政府關於台灣是代表全中國領土不可分割的一部分這一立場，承諾堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。

1978年《中日和平友好條約》確認，《中日聯合聲明》所顯示的各項原則應予嚴格遵守。

王毅稱，這充分證明台灣就是中國領土，圖謀「台獨」就是分裂中國領土，支持「台獨」就是干涉中國內政，既違反中國憲法，又違反國際法。

王毅嗆日本戰敗國：竟想借台灣生事？

話鋒一轉，王毅再開嗆日本政府，除提今年是抗日戰爭勝利80週年，要「戰敗國」日本深刻反省，謹言慎行，並稱這個殖民台灣50年、對中國人民犯下種種罪刑的國家，其現任領導人竟想借台灣生事，企圖向中國發出武力威脅，「是可忍孰不可忍」。

王亦稱，中國人民和世界上一切愛好和平的人民，都有責任維護聯合國憲章宗旨和原則，有義務阻止日本再軍事化甚至企圖復活軍國主義的野心。

