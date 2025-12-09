稱台灣地位被七重鎖定！王毅當「德國外長」面嗆日本：戰敗國應謹言慎行

記者陳思妤／台北報導

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，引起中國大動作反制，中國外交部甚至宣稱1951年簽署的《舊金山和約》無效。而中國外交部長王毅8日和德國外長瓦德福（Johann Wadephul）見面時，聲稱台灣的地位已經被「七重鎖定」，但他同樣沒提到《舊金山和約》。他還嗆「日本作為戰敗國，尤應深刻反省、謹言慎行」，想藉台灣生事，企圖向中國發出武力威脅，「是可忍孰不可忍」。

中國外交部表示，2025年12月8日，王毅在北京同瓦德福會談時，就台灣問題的歷史事實和法理作了全面闡述。

王毅聲稱，日本現職領導人日前竟然發出台灣有事日本就可以使用武力的荒謬言論，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，公然違背迄今對中方所做的承諾，直接挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，也對亞洲乃至世界和平帶來嚴重隱患。

王毅稱，「台灣自古以來就是中國領土」。接著他列舉1943年《開羅宣言》、1945年《波茨坦公告》，並指1945年8月15日日本戰敗，日本天皇承諾忠實履行《波茨坦公告》各項規定並無條件投降，10月25日，中國政府宣布恢復對台灣行使主權，並在台北舉行中國戰區台灣省受降儀式。

王毅並聲稱，「1949年中華人民共和國中央人民政府取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，自然對包括台灣在內的全部領土行使主權」。王毅接著又扯1971年第26屆聯大通過2758號決議、1972年《中日聯合聲明》、1978年《中日和平友好條約》確認，《中日聯合聲明》所顯示的各項原則應予嚴格遵守。

王毅稱，「以上一連串鐵的事實從政治上、法理上充分證明台灣就是中國領土」，台灣的地位已經被「七重鎖定」。他批，圖謀「台獨」就是分裂中國領土，支持「台獨」就是干涉中國內政，既違反中國憲法，又違反國際法。

王毅還說，今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年，「日本作為戰敗國，尤應深刻反省、謹言慎行」。他嗆，但恰恰是這個曾經殖民台灣50年、對中國人民犯下累累罪行的國家，其現職領導人竟然想藉台灣生事，企圖向中國發出武力威脅，「是可忍孰不可忍」。

王毅稱，中國人民和世界上一切愛好和平的人民，都有責任維護聯合國憲章宗旨和原則，都有義務阻止日本再軍事化甚至企圖復活軍國主義的野心。

