稱台灣是極重要夥伴 隅修三：有人試圖以武力威脅改變現狀

台灣日本關係協會與日本台灣交流協會4日舉行「第49屆台日經濟貿易會議」，日方由日本台灣交流協會會長隅修三擔任代表團團長。(記者羅沛德攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕「第49屆台日經濟貿易會議」今(4)日在台北市圓山飯店登場，日本台灣交流協會會長隅修三致詞強調，面對國際環境動盪不安，甚至有人試圖以武力或威脅手段片面改變現狀，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴友人。

台灣日本關係協會與日台協會今天在圓山飯店舉行第49屆台日經濟貿易會議，預計將在會中簽署分組會議議事錄，以及「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」。

隅修三自今年6月接下日台協會會長職務、9月初次訪台後，這是他第二次到訪台灣，他在開場致詞時說，非常榮幸能夠首次參加日台經濟貿易會議，當前我們看到國際環境動盪不安，前途發展形勢難測，長期以來支援全球貿易和投資發展的國際貿易體系，如今卻面臨日益緊張的局面。

廣告 廣告

隅修三指出，甚至有人試圖以武力或威脅的手段，單方面來改變現狀；他強調，面對此情況，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴的友人，日本與台灣擁有同樣的基本價值觀，並且具有密切的經貿關係和人民的交流來往。

他說，最近在韓國舉行的亞太經合會(APEC)領袖會議中，日本新上任的首相高市早苗，也與台灣代表林信義進行了會談，雙方同意繼續深化日台在經濟、防災等廣泛領域的合作與交流，更明確地展現出日台深厚的夥伴關係。

隅修三也指出，截至今年10月為止，台灣赴日遊客的人次已累計超過560萬，今年全年訪日的人次，確定將超越去年的604萬人次，也藉此機會向所有造訪日本的台灣朋友致以最誠摯的謝意。

蘇嘉全致詞時說，台日夥伴關係持續升溫，雙方在科技、能源及產業合作上成果豐碩；做為台日產業合作的指標，台積電熊本一廠已於2024年底投產，二廠正按計畫推進，目標於2027年底啟用，持續帶動上下游供應鏈與人才的交流。

蘇指出，日本高市早苗新內閣於今年10月上任後，多次重申將持續推動穩健的印太外交政策，關注區域和平穩定與經貿合作發展，展現日本政府重視台海和平，以及支持自由開放印太區域的基本立場，也為強化台日經貿夥伴關係提供良好的基礎。

不過，蘇嘉全也表示，近期中國持續對日本祭出經濟施壓與不當制裁，不禁想起中國也曾經禁止進口台灣鳳梨，造成台灣農民巨大的損失，當時日本前首相安倍晉三曾以堅定的行動力挺台灣，帶給台灣國民深刻且溫暖的支持。

蘇嘉全強調，在此除堅定捍衛自由且公平的國際貿易秩序，也會以實際行動支持來自日本的安全優質農漁水產品，以展現民主夥伴之間的互信與情誼，攜手創造更加美好的未來。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高市早苗「理解並尊重」日中聯合聲明 矢板明夫幫翻譯「外交咒語」

網路瘋傳高市早苗「承認台灣屬於中國」 民進黨解讀原文打臉

自由爆新聞》台灣人直球對決國台辦！阿北被問一國兩制秒回：狗屁

賴總統紐時峰會喊話習近平：別只想擴張領土 台灣願助中解決經濟問題

