稱台灣為國家惹風波 約翰希南回憶4年前道歉風暴：那是我最糟的一步棋
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
好萊塢動作巨星約翰希南（John Cena）中文流利，曾立志要用中文完成多數亞洲地區的媒體訪問。卻在某次受訪時，下意識地稱台灣為國家，惹火中國網友，事後道歉又讓怒火延燒回美國，成為他忘不了的痛。
希南日前接受美國知名Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）訪問時，回憶起4年前引發的政治風波，表示自己當時沒有仔細檢查提詞器中的稿子，順口說出：「台灣成為第一個看到這部電影的國家」，在引起中國網友不滿後，他迅速在微博道歉表示自己更尊重中國和中國人，但這樣低頭認錯的態度又引起美國輿論炎上。
希南認為自己的錯誤在於以為中文流利，也理解背後文化差異，卻並不真的了解深層的政治意涵。他表示，在那之後只要有人在公開場合要求他說中文，他幾乎都會拒絕，擔心自己沒有足夠的「文化視野」會行差踏錯。
出現爭議時，他正在拍攝影集《和平使者》（Peacemaker），並主動向導演詹姆斯岡恩（James Gunn）表示，如果自己被開除，他也可以理解。
讓他最痛的是美國內部的反應，表示完全理解美國人對道歉感到憤怒，「那真的是我很糟的一步棋。」希南反省當時若能先冷靜深呼吸，而不是反射回應，結果或許大不相同。
