稱台美關稅談判已達大致共識 經貿辦：待總結會商

歲末年終、距離2026年不到1週時間，不過台美對等關稅談判從今（2025）年4月開始啟動，並以「力拚年底前完成」為目標。

26日經貿辦說明，雙方對於台美貿易協議和供應鏈合作、美方調降對台對等關稅以及232條款優惠待遇3大項有大致共識，正待美方安排總結會議，雙方皆希望達成貿易協議，也就是談判還尚未定案。

經濟部次長何晉滄24日提及，「因為2025年剩下沒幾天了，那美國這邊應該有聖誕節的假期，我想可能比較……」

國民黨立委賴士葆提問，「年底沒辦法搞定？農曆前能不能搞定？」

何晉滄回應，「我想這個應該還會牽涉到美方時間。」

經濟部次長何晉滄先前在立院詢答，也側面證實年底前完成談判的機會不高。

不過經貿辦解釋，整體談判進程可分為兩大階段，從4月到7月底的第一階段，因為美台逆差中有9成來自半導體及資通訊產品，美國半導體關稅政策未定案，因此無法談判總結。而8月至今的第二階段，我方主要以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作、以及相關稅率優惠，目前更大致達成一定共識。

亞太商工總會執行長邱達生指出，「台灣模式提供的投資是質的投資，美國可能還是看在量的投資的部分，因為比如說像我們知道為什麼會有對等關稅，其中一個原因就是各國對美國的貿易順差。」

不過面對未來局勢，國內主要智庫幾乎都是樂觀看待，普遍預估明年經濟成長率「坐3望4」，AI仍是支撐景氣的關鍵動能，不過傳統產業也因此失勢、出口表現有衰弱趨勢，學者則建議應該加速產業AI化、緩解失衡，以利台灣繼續續享有AI紅利。

