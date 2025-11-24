稱單身騙上床！女得知真相怒提分手 新竹男惱羞散布私密照

新竹一名男子上網散布女方的私密照。示意圖／翻攝自Pixabay

傻眼！新竹一名男子謊稱已經離婚單身，在2024年跟女友交往，還趁女方醉倒時拍攝裸照，但男子事後被發現已婚且育有3名子女的事實，女方打算分手，男子氣不過竟利用假帳號散布她的私密照。女方一狀告上法院，法官最終判男子需賠償30萬元。

判決書指出，新竹一名男子阿超（化名）跟女友小容（化名）是透過友人介紹認識，並在2023年開始熟識，期間小容被告知阿超已經離婚、無配偶，兩人於是在2024年3月開始交往，並發生多次性行為，但是阿超重機圈的好友告訴小容，阿超其實還已婚，而且育有3名子女，小容驚覺受騙，多次向阿超提出分手。

沒想到在提分手期間，阿超竟多次辦假帳號張貼小容的私密照供人瀏覽，小容因此向婦幼隊報警，控訴阿超欺騙無婚姻、偷拍性影像、張貼社群媒體、恐嚇等行為已經導致她身心俱疲。阿超甚至於2024年5月間，將小容的裸照利用社群媒體傳送給小容未成年的女兒，行為令人髮指，小容一狀告上法院求償80萬元。

法官指出，阿超的戶籍資料顯示早在2018年7月就已婚，但他卻曾對小容說「我沒結婚」等語，欺騙並與她發生性關係，已經侵害小容的貞操權。另外，阿超曾在小容醉倒在床上衣不蔽體時，拍攝露出內衣的照片，可明確看出小容已經不省人事，不知道遭到偷拍，嚴重侵害小容的隱私權。

但是其餘照片都是在小容明顯知道被拍的狀況下拍攝，因此不能認定侵害小容的隱私權。然而小容主張阿超在社群平台張貼私密照的行為，因為並無證據顯示假帳號為阿超所有，目前無法舉證，因此駁回這部分的訴求。在法庭審酌證據後，認為阿超侵害小容的貞操權、隱私權須賠償30萬元，全案可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



