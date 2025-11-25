稱回收國防手冊「有公主病」惹議 劉世芳強調：別視而不見

即時中心／黃于庭、黃彥翔報導

為提升我國防安全意識、強化社會韌性，上週起「台灣全民安全指引」陸續普發至全國家戶；不過在野黨卻齊聲批評浪費公帑，還指稱此為「宣示作戰」、傳遞不實訊息等，可以丟進回收桶。內政部長劉世芳則回嗆，提供這種訊息的人，「可能是公主病、王子病」，引發部分人質疑其失言。對此，劉世芳今（25）日強調，她僅是希望這部分大家不要視而不見。

劉世芳表示，推出全民安全指引就跟今天研討會一樣，台灣面對災變的時候「有準備更安全」，要是大家對於全民國防手冊，從預防到災中或災後，怎樣獲得更好的資訊，讓大眾應對各種大小災變，能有同理心照顧自己及家人。

因此，劉世芳強調，這部分大家不要視而不見，翻翻看這本手冊，所有意見都可以檢討改進，這就是綜合世界各國經驗，將如何危機處理寫進手冊，一個全民可以普發的版本。

至於有人說「小橘書」最後可能變垃圾山，劉世芳則回應，對於各界不同聲音都聽到了，像是字太小、假訊息講得太少，或是說發放的時候，部份里長有不同意見，下次可以檢討改進，並作為參考。

原文出處：快新聞／稱回收國防手冊「有公主病」遭質疑 劉世芳強調1重點：別視而不見

